Boeren die willen omschakelen naar biologische landbouw én al biologisch telen, kunnen rekenen op extra steun van de Provincie Limburg. Met het Stimuleringsplan Biologische Landbouw 2026-2030 ondersteunt de Provincie agrarische ondernemers bij de overstap naar biologisch en de verdere ontwikkeling van hun bedrijf. Zo wil de Provincie bijdragen aan de ambitie om het biologische landbouwareaal in Limburg te verdubbelen: van 3,35 nu naar 6,7 procent in 2030.

“Een boer kiest niet voor biologisch voor één seizoen. Die keuze is voor de lange termijn en moet ook over vijf of tien jaar perspectief bieden” , licht gedeputeerde Jasper Kuntzelaers toe. “Daarom ondersteunen we boeren die overstappen op biologisch maar investeren we ook in kennis, onderzoek en afzetmogelijkheden. Zo helpen we agrarische ondernemers om die stap te zetten én vol te houden.”

Het Stimuleringsplan Biologische Landbouw 2026-2030 bestaat uit verschillende stimuleringsregelingen op het gebied van ondersteuning, vergroting afzetmarkt in Limburg, onderwijs, onderzoek, kennisdeling en belangenbehartiging. Zo kunnen agrarische ondernemers die willen omschakelen, rekenen op intensieve begeleiding bij vragen over bijvoorbeeld bedrijfsinrichting, investeringen, financiële planning, risicomanagement en afzet. Voor biologische boeren komt er ondersteuning voor bedrijfsspecifieke vragen over onder meer teelt, bemesting en gewasbescherming.

Oog voor ondernemerschap

“Biologische landbouw is een waardevolle en volwaardige ontwikkelrichting voor boeren en tuinders in Limburg. Het is goed dat de Provincie bestaande biologische ondernemers én ondernemers die omschakeling serieus overwegen, hierbij ondersteunt. Voor de LLTB is wel belangrijk dat biologisch boeren moet passen bij de ondernemer, het bedrijf, de omgeving en de markt. Perspectief voor alle agrarische ondernemers blijft voor ons centraal staan: biologisch, natuur inclusief, multifunctioneel én gangbaar” , zegt Susanne Görtz, bestuurslid van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB).

“Wij zijn positief over de ambitie van de Provincie Limburg om de biologische landbouw te ondersteunen en te stimuleren. Als vereniging BioLogisch Limburg zetten wij daar graag samen de schouders onder. Tegelijkertijd is een groeiende afzet cruciaal: alleen met voldoende vraag kan onze sector duurzaam verder groeien” , zegt Bart Geraets, bestuurslid van BioLogisch Limburg.

Acties voor stimuleren biologische landbouw

Naast ondersteuning voor zowel nieuwe als bestaande biologische boerenbedrijven biedt het Stimuleringsplan Biologische Landbouw 2026-2030 een arsenaal aan acties om verdubbeling van het biologische landbouwareaal in Limburg te realiseren.