Provincie Gelderland en laadpaalexploitant Park&Charge hebben nauw samengewerkt om het hergebruik van 191 laadpalen, grotendeels van het merk EVBox, mogelijk te maken. Na een concessieperiode van 10 jaar zijn de laadpalen in 4 maanden tijd gereviseerd om minimaal tot 2032 in exploitatie te kunnen gaan en te functioneren volgens de nieuwe normen van de NEN. Dit proces ging gepaard met aanzienlijk minder verbruik van grondstoffen in vergelijking met volledige vervanging van de laadpalen. Dit alternatief voor de vervanging van de laadpaal is uniek en dient als inspiratieproject voor andere provincies en exploitanten.

Na het aflopen van de concessieperiode zocht de provincie Gelderland eind 2023 een partner om de bestaande laadpalen te moderniseren. Doorgaans worden er in zo’n situatie nieuwe laadpalen geplaatst, maar de provincie sloot het behoud van de palen niet uit. In lijn met de circulaire ambities van laadpaalexploitant Park&Charge werd er besloten tot een aanpak waarbij 191 laadpalen van de merken EVBox en Ecotap in korte tijd en met minimale aanpassingen up-to-date gemaakt werden.

Gebruik bestaande infrastructuur

“De markt van laadpalen is relatief nieuw, op veel plekken loopt de eerste exploitatieperiode af van de eerste generatie laadpalen. De vraag komt nu dan ook steeds vaker op wat te doen met al deze palen? Wij zijn van mening dat we gebruik kunnen, en moeten maken van infrastructuur die er al is. Alleen dan zijn we duurzaam bezig en kunnen we ook de snelheid van de benodigde energietransitie bijhouden. Dat vraagt van alle partijen anders denken en doen,” aldus Jeroen Franken van Park&Charge.

Minder strenge eisen concessies

Bij het uitzetten van een nieuwe concessie worden vanuit de overheid eisen gesteld aan de laadpalen. Franken: “Omdat het een nieuwe markt is, zijn de eisen die vaak gesteld worden nog vrij streng. Hierdoor kan het handhaven van bestaande palen een stevige uitdaging zijn. Het is zaak dat degenen die de uitvraag doen, meer gaan denken vanuit behoud en de eisen daarop aanpassen. Het is in veel gevallen gewoon niet nodig om nieuwe palen te gebruiken, er zijn hele goede alternatieve manieren, zo blijkt. Dit bespaart niet alleen schaarse materialen, maar ook capaciteit bij aannemers en netbeheerders. Wij willen ons inzetten om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Met de relevante inzichten over de laadpalen uit Gelderland hopen we op deze manier ook samen met andere klanten tot de beste oplossing te komen. Circulair gebruik van laadpalen is nieuw, we zijn dit project ingestapt met veel vertrouwen naar elkaar en in het proces. We hopen dat dit een voorbeeld is voor andere provincies en laadpaalexploitanten.”

Aanpassingen palen

De provincie Gelderland gaf Park&Charge tijdens de aanbesteding de mogelijkheid de laadpalen te onderzoeken om te bepalen wat er nodig was om deze weer te laten voldoen aan de nieuwe NEN standaarden. Op basis van dit onderzoek kon Park&Charge bepalen wat de meest duurzame manier was om de 191 locaties te voorzien van toekomstbestendige laadmogelijkheden. Bij 185 laadpalen zijn slechts de controllers en de aardlekautomaten vervangen. De overige 6 laadpalen behoefden nagenoeg geen aanpassingen, daar werd alleen de software overgezet naar het netwerk van Park&Charge.