project44 introduceert de Emissions Monitoring tool. De nieuwe oplossing biedt verladers, expediteurs en logistieke dienstverleners inzicht in hun Scope 3-emissies. Deze inzichten zijn essentieel voor betere besluitvorming op het gebied van duurzaamheid. De Emissions Monitoring tool biedt gebruikers nauwkeurige, GLEC-erkende emissieberekeningen voor zendingen op alle vervoerswijzen. Zo kunnen bedrijven hun CO2-voetafdruk effectief volgen en beheren.

De nieuwe duurzaamheidsoplossing is beschikbaar op het platform Movement by project44. De mogelijkheid voor op maat gemaakte rapportages maakt het voor gebruikers eenvoudiger om de milieuregels na te leven. Bovendien biedt de tool nauwkeurige historische emissiedata op het gebied van transportwijze, zending, vervoerder en route. Deze inzichten helpen gebruikers hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Daarnaast zijn gebruikers in staat de klanttevredenheid verhogen door positieve resultaten in ESG-rapporten te meten en hun duurzaamheidsbeloften waar te maken.

Met de Emissie Monitoring tool kunnen gebruikers:

Gedetailleerde emissieberekeningen voor elke verzending bekijken, ongeacht het vervoermiddel (weg, spoor, zee, lucht). Dit kan via het systeem zelf of via een programmeerinterface (API).

Gedetailleerd overzicht krijgen van de emissies voor elke etappe van een gecombineerde verzending (multimodaal).

Aangepaste rapporten maken en delen met belangrijke duurzaamheidsgegevens zoals totale emissies, emissiefactor en de afgelegde afstand.

Een overzichtsdashboard gebruiken om trends in de emissies over een bepaalde periode te volgen. Dit dashboard maakt het mogelijk om dieper in de gegevens te duiken, bijvoorbeeld per vervoermiddel, vervoerder en regio.

“We merken dat onze klanten steeds meer onder druk staan om duurzamer te werken, terwijl ze niet altijd de juiste tools hebben om de CO2-uitstoot in hun supply chain te verminderen”, zegt Jett McCandless, oprichter en CEO van project44. “Sinds onze oprichting zetten we ons in voor duurzamere supply chains. In 2022 liepen we voorop in de sector toen we als eerste en enige platform voor visibility in de supply chain The Climate Pledge ondertekenden. De Emissie Monitoring oplossing luidt een nieuw tijdperk in voor een duurzame supply chain. De oplossing biedt nauwkeurige metingen van emissies voor alle vervoerswijzen, waardoor onze klanten aan regelgeving kunnen voldoen en hun duurzaamheidsdoelen kunnen bereiken.”

Shannon Hunter, VP of Sustainability at VEYER zegt: “Duurzaamheid is voor VEYER onmisbaar om succesvol te zijn. We willen tegen 2025 al 30 procent van onze magazijnen afvalvrij hebben en onze CO2-uitstoot (Scope 3) met ruim de helft verminderen tegen 2030. Dankzij onze jarenlange samenwerking met project44 kunnen we ons hier volledig op focussen. Het is belangrijk voor ons om met partners samen te werken die net als wij duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Daarom zijn we blij met de nieuwste ontwikkeling van project44, die wereldwijd bijdraagt aan minder uitstoot in de logistieke sector.”

Kevin Diestel, Partner bij Generation Investment Management, voegt toe: “Inzicht in de uitstoot van onze supply chain is cruciaal voor een duurzame toekomst. Een van de belangrijkste redenen voor onze investering in project44, is hun sterke focus op het nauwkeurig meten en verantwoord omgaan met klimaatimpact in de logistieke sector. Met de nieuwe Emissions Monitoring tool helpt project44 bedrijven om de belangrijkste oorzaken van hun CO2-uitstoot te identificeren en aan te pakken, ongeacht het transportmiddel. Dit zorgt voor efficiëntere bedrijfsvoering en helpt bedrijven om te voldoen aan steeds strengere regels.”