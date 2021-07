Productielocatie Hessing gecertificeerd voor verwerking gesneden groente met keurmerk On the way to PlanetProof

Over Hessing Supervers

Familiebedrijf Hessing Supervers is al meer dan vijftig jaar actief in het bewerken van groente en fruit. Hessing bewerkt verse groenten en fruit tot allerlei gezonde en gemakkelijke producten, zoals panklare groenten, gesneden fruit en maaltijdsalades. Het bedrijf levert meer dan zeven miljoen verpakkingen per week aan klanten in de retail, travelcatering, foodservice en Quick Service Restaurants. Vanaf 2023 produceert Hessing een groot deel van haar producten op haar nieuwe productielocatie in Greenport Venlo. De bouw van die locatie is in volle gang.

Marcel Heythuyzen, QA Specialist Food Safety & grondstoffen bij Hessing Supervers is trots op deze stap: “Om het keurmerk in de winkel te mogen gebruiken dienen ook de productielocaties gecertificeerd te worden. Dat is nu gelukt. We hebben hard gewerkt om energie, water, afval en de reststromen goed in kaart te brengen en er flink op te besparen. Mooi is ook dat we nu overal gebruik maken van duurzame energie”. Stefanie de Kool van On the way to PlanetProof is verheugd: “We hadden al meer groente en fruit met het On the way to PlanetProof keurmerk in de winkels, maar nog niet eerder op een groot assortiment gesneden groente. Deze stap biedt retailers en consumenten de mogelijkheid om ook voor panklaar een duurzame keuze te maken”.