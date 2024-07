In opdracht van vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter herontwikkelt Dura Vermeer Bouw Midden West OKU Office aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West. OKU Office wordt tevens eind kwartaal 1 in 2025 het nieuwe onderkomen van de ontwikkelende bouwer. OKU Office wordt gestript tot op de betonnen draagconstructie, om het vervolgens weer zorgvuldig op te bouwen tot een duurzaam gebouw. OKU Office is het eerste bouwproject in de Benelux waar ruim 45 ton aan CO2-arm Salcos staal wordt toegepast. Daarvoor is Dura Vermeer Bouw Midden West de samenwerking met Vic Obdam Staalbouw aangegaan.

‘Staal is door de benodigde energie in de productiefase één van onze meest uitstotende materialen. Als we dit kunnen verduurzamen is dit een grote stap op weg naar Net Zero. Wij zijn blij dat we in Vic Obdam een partner hebben gevonden waarmee we deze stappen kunnen maken’, aldus Ruben Raadschelders, manager duurzaamheid bij Dura Vermeer Bouw Midden West

Jan Smit, circulair coördinator bij Vic Obdam Staalbouw: ‘Circulariteit en duurzaamheid hebben wij hoog in het vaandel staan. Voor OKU Office zijn wij op zoek gegaan naar een duurzamer alternatief voor traditioneel staal. Met Salcos staal hebben wij een laagdrempelige oplossing gevonden om veel impact te maken. Door snel te schakelen met de producent hebben wij deze primeur weten te realiseren.’

Staal blijft onmisbaar

‘Scope 3, oftewel de uitstoot in de gehele keten, bedekt 98% van de totale uitstoot van Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed. De manier om deze uitstoot te verkleinen is door reducties te behalen op de meest traditionele materialen en biobased bouwen’, vertelt Ruben. ‘Staal blijft zeker met het opschalen van houtbouw, onmisbaar in de bouwsector. Zo’n 10,6% van de materiaalgebonden emissies is bij Dura Vermeer Bouw Midden West van staal. Staal is mede door de benodigde energie tijdens het productieproces één van de meest uitstotende materialen in de bouw. Het reduceren of voorkomen van deze materiaalgebonden emissies helpt sterk mee om de uitstoot in scope 3 te verkleinen’. Samen met collega Frank de Jong, supply chain manager Dura Vermeer Bouw Midden West, zijn zij bij staalbouwer Vic Obdam terecht gekomen. ‘In gesprek met onze staalleverancier Vic Obdam hebben wij als opdrachtgever eerder aangegeven wat onze ambities zijn op het gebied van Net Zero en geconstateerd dat die aansluiten op de ambities van Vic Obdam. We zijn direct aan de slag gegaan om onze gezamenlijke ambities waar te maken. In onze zoektocht naar de mogelijkheden werd al gauw duidelijk dat het de toepassing van Salco staal moest zijn’, aldus Frank.

CO2-arm staal

‘Het CO2-arme staal dat bij OKU Office wordt toegepast, levert ten opzichte van constructiestaal uit een traditionele hoogoven een CO2 besparing op van 83%. Dit komt door de uitstoot van gasovens die nodig zijn voor het traditionele productieproces en bij het staal voor OKU Office is dat geëlimineerd’, aldus Jan Smit, circulair coördinator bij Vic Obdam. Jan legt uit: ‘Onze toeleverancier in Duitsland heeft een zogenoemde ‘elektrische vlamboogoven’. In deze oven wordt uitsluitend schroot gebruikt. Het staalproductieproces is niet afhankelijk van ruwe ijzererts en draait op hernieuwbare energie. Het resultaat? Een verbluffende reductie van de CO2-uitstoot van de staalproductie met 47 procent ten opzichte van fossiele brandstoffen, en zelfs een reductie van 83 procent vergeleken met een traditionele hoogoven. Een ware game-changer in de staalindustrie!’

‘We zijn er nog niet, maar we komen dichterbij’, vertelt Jan. ‘Zelfs bij het staalproductieproces in een elektrische oven, is er nog steeds een zekere mate van CO2-uitstoot. Dit komt omdat het staal na het smeltproces nog verschillende energie-intensieve bewerkingen ondergaat. Niet alle machines die bij deze processen betrokken zijn, draaien op elektriciteit. Bovendien zijn de meeste toeleveranciers nog niet CO2-neutraal. En dan is er nog de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door het transport van het staal vanuit Duitsland. Ondanks deze uitdagingen zien wij dit als een toegankelijke manier om bij OKU Office en in heel Nederland toch een aanzienlijke CO2-reductie te realiseren in vergelijking met traditioneel geproduceerd staal. Het is een stap in de goede richting, op weg naar een duurzamere toekomst’.

Foto: v.l.n.r. Frank de Jong (supply chain manager Dura Vermeer Bouw Midden West), Bart van der Gulik (projecleider Vic Obdam), Henk van Diest (projectleider Dura Vermeer Bouw Midden West), Ruben Raadschelders (manager duurzaamheid Dura Vermeer Bouw Midden West), Gökhan Bayram (hoofd productie Dura Vermeer Bouw Midden West), Gino Obdam (algemeen directeur Vic Obdam).