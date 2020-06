PLUS voor zesde jaar op rij ‘Meest Verantwoorde Supermarkt’

PLUS is wederom gekozen tot de ‘Meest Verantwoorde Supermarkt’ van Nederland. Met de hoogste gemiddelde score van 7.37 op klantwaardering heeft PLUS in het GfK MVO rapport 2020 opnieuw de koppositie gepakt.

In het jaarlijkse GfK MVO rapport worden supermarkten op 9 aspecten beoordeeld. PLUS scoort op alle aspecten bovengemiddeld en krijgt de hoogste waardering op de onderdelen Klant en maatschappij, Duurzame handel, Fairtrade en Dierenwelzijn. Het onderzoek naar maatschappelijk verantwoord ondernemen werd afgenomen door het GfK ConsumerScan Panel. De ‘Meest Verantwoorde Supermarkt’ is een erkenning van de consument.

Bij supermarktketen PLUS staat aandacht voor Goed Eten centraal. Goed Eten is belangrijk, voor iedereen, elke dag. PLUS werkt daarom continu aan doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Zo zijn er belangrijke stappen gezet door met blockchaintechnologie de productieketen van bananen inzichtelijk te maken en heeft PLUS als eerste supermarkt in Nederland, alle onverpakte bananen klimaatneutraal gemaakt. Er is ook veel aandacht voor de verduurzaming van verpakkingen. De focus ligt op zo min mogelijk en waar nodig, hernieuwbare en recyclebare verpakkingen. Ruim 500 verpakkingen van huismerkproducten zijn inmiddels duurzamer.

Eric Leebeek, commercieel directeur PLUS Retail en voorzitter van het Greenteam: “We zijn enorm blij dat consumenten onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid waarderen. Alle PLUS ondernemers en medewerkers zetten zich daar elke dag met overtuiging en enthousiasme voor in. Maar ook de nauwe samenwerking met leveranciers en maatschappelijke partners is belangrijk. Een bijzonder resultaat is de samenwerking met zeventien Nederlandse varkenshouders binnen een gesloten keten. Deze eigen, transparante en korte keten, biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van onder andere smaak, dierenwelzijn en milieu. Uiteraard is er nog ruimte voor verbetering. Deze waardering van consumenten is een extra stimulans om ons te blijven inzetten voor Goed Eten uit gezonde ketens.”

Campagne Blije Banaan

Vanaf deze week viert PLUS de behouden titel met haar klanten. Want juist nu is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Goed en verantwoord eten hoort daarbij. PLUS zorgt voor goed eten, voor de buurt en elkaar. In de campagne van PLUS staat de blije banaan centraal. PLUS verkoopt als eerste supermarkt sinds 2010 alleen maar Fairtrade bananen. Sinds vorig jaar zijn de losse bananen bovendien volledig traceerbaar en klimaatneutraal. De blije banaan is te zien in een campagne in de winkels, online en op social media.