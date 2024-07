Naast het in gevaar brengen van zeedieren, heeft plastic afval ook gevolgen voor de visserij en aquacultuur, het kusttoerisme en de scheepvaartindustrie. Met de huidige productiesnelheid zou het kunnen leiden tot een geschatte economische schade van USD 197 miljard in 2030 en USD 434 miljard in 2050. Maar als de plasticproductie blijft toenemen zonder de introductie van mitigerende maatregelen, zouden deze kosten kunnen oplopen tot USD 229 miljard in 2030 en zelfs USD 731 miljard in 2050. Dat is de belangrijkste bevinding uit het nieuwste Sustainable Ocean-rapport van Allianz Trade. Hierin wordt gewaarschuwd dat de ‘enorme’ impact van plastic op het zeeleven en de leefomgeving in de oceaan een op de zee gebaseerde economie ondermijnt, die jaarlijks goederen en diensten levert ter waarde van 2,5 biljoen dollar.

Oceanen spelen een cruciale rol bij het stabiel houden van ons klimaat en het leefbaar houden van onze wereld. Ze reguleren de wereldwijde temperaturen, nemen zonne-energie op en verspreiden warmte over de hele wereld via zeestromingen. Bovendien produceren oceanen de helft van de zuurstof die we nodig hebben en absorberen ze 25% van alle koolstofdioxide-uitstoot, terwijl ze 90% van de overtollige warmte die door deze uitstoot wordt gegenereerd, opvangen. In feite kunnen mariene habitats tien keer meer koolstof per hectare opslaan dan terrestrische ecosystemen.

Klimaatverandering brengt aanzienlijke risico’s met zich mee voor onze planeet, en de oceaan is daarop geen uitzondering. Toenemende emissies zorgen voor hogere watertemperaturen, wat leidt tot zwaardere stormen en hevige regenval. Bovendien vergemakkelijken hogere oceaantemperaturen de thermische uitzetting van de oceaan, die samen met smeltende gletsjers de zeespiegel doet stijgen. Dit zal meer dan 680 miljoen mensen bedreigen die in laaggelegen kustgebieden wonen (bijna 10% van de wereldbevolking). Hogere temperaturen dragen ook bij aan de verzuring van de oceanen, wat onomkeerbare veranderingen in leefgebieden veroorzaakt en een afname van soorten tot gevolg heeft. Dit kan de voedselvoorziening en de bestaansmiddelen van de bewoners van kustgebieden in gevaar brengen.

De productieprocessen van de energie-, industriële en consumptiegoederensectoren hebben de meest schadelijke effecten op de ecosysteemdiensten van de oceaan, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat die aanzienlijke risico’s met zich meebrengt voor de industriële productie zelf. Mariene ecosystemen zijn fundamenteel voor verschillende industrieën en leveren essentiële natuurlijke kapitaalactiva zoals water, soorten, bodems, sedimenten en atmosferische componenten. Als de oceanen van de wereld een economie waren, zou het de zevende grootste ter wereld zijn, met een totale waarde van de goederen en diensten die jaarlijks op 2,5 biljoen dollar wordt geschat. Industriële processen zoals bouwactiviteiten, boren naar olie op zee en aquacultuur dragen echter bij aan de degradatie van natuurlijke habitats, waardoor de biodiversiteit en het natuurlijke kapitaal afnemen, terwijl bijproducten zoals boorvloeistoffen, metaalsnijwerk en accidentele lekkages giftige chemicaliën in het milieu introduceren. Dit creëert een vicieuze cirkel, waardoor de verschillende natuurlijke kapitaalactiva die zo cruciaal zijn voor industrieën, worden vernietigd.

Financiering van inspanningen voor het behoud van de oceaan is essentieel. Maar financiering blijft voorlopig een druppel op een gloeiende plaat: het jaarlijkse financieringstekort wordt geschat op 150 miljard dollar. Hoewel het behoud van de oceaan is vastgelegd in de Sustainable Development Goals, trekt het slechts 25,5 miljard dollar aan investeringen per jaar aan, ver onder de vereiste 174 miljard dollar. Om zowel publieke als private investeerders aan te trekken, moeten beleidsmakers de rendementen op investeringen in het behoud van de oceaan benadrukken, door opties aan te boren zoals trustfondsen voor natuurbehoud, verzekeringsincentives, blauwe obligaties en schuld-voor-natuurruil. Toerisme zou ook kunnen bijdragen aan de financiering van het behoud van de zee. Het in rekening brengen van een vergoeding die vervolgens wordt geïnvesteerd in op de gemeenschap gebaseerde beschermingsprojecten zou kustgemeenschappen de middelen kunnen bieden die nodig zijn om het behoud te vergemakkelijken en tegelijkertijd hun levensonderhoud te ondersteunen.

De opkomende markt voor koolstofdioxideverwijdering (CDR) is een andere manier om blauwe investeringen aan te trekken. Om wereldwijde klimaatdoelen te bereiken, zijn CDR-strategieën essentieel. Er bestaan ​​verschillende op de oceaan gebaseerde technieken om de natuurlijke capaciteit van de oceaan om koolstof uit de atmosfeer te verwijderen te benutten en te verbeteren. Een voorbeeld is het herstel van blauwe koolstofkustecosystemen, zoals mangrovebossen, zoutmoerassen of zeegrasvelden, die koolstofdioxide veel sneller vastleggen dan terrestrische bossen. Ze bieden ook extra co-voordelen, zoals bescherming tegen overstromingen en cyclonen voor kustgemeenschappen. Deze op de oceaan gebaseerde strategieën voor koolstofdioxideverwijdering kunnen worden gebruikt als aanvulling op landgebaseerde maatregelen zoals herbebossing of Direct Air Carbon Capture and Storage (DACCS) om de negatieve koolstofeconomie mogelijk te maken.

Om de hoeveelheid plastic afval die in de oceaan terechtkomt te beperken, is het belangrijkste om de hoeveelheid afval die in de eerste plaats wordt gecreëerd te verminderen. Het stimuleren van de circulaire economie zou niet alleen de gezondheid van de oceaan verbeteren, maar kan ook aanzienlijke economische voordelen opleveren, met een geschat potentieel van USD 4,5 biljoen aan outputgroei al in 2030. Naast recycling en upcycling omvat dit het gebruik van praktijken zoals industriële symbiose – het hergebruiken van het afval van de ene industrie als input voor een andere – of de productie van hernieuwbare en biologisch afbreekbare producten. Het centrale doel is om de hulpbronnenefficiëntie in de hele toeleveringsketen te verbeteren, wat kosten verlaagt, het milieu beschermt en duurzame groei op de lange termijn bevordert. Om nutriëntenvervuiling te beperken, zal het ook nodig zijn om landbouw- en industriële afvoer te controleren en te beperken. Dit omvat het gebruik van verbeterde irrigatiepraktijken, afvalwaterbehandeling en een meer gecontroleerd gebruik van pesticiden.