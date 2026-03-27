Gasunie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) presenteren vandaag het Voornemen en voorstel voor Participatie voor de aanleg van een ondergrondse leiding voor het transport van CO 2 tussen Boxtel en Venlo. Het initiatief, dat bekend staat als Delta Rhine Corridor Oost (DRC Oost), ligt vanaf vandaag ter inzage. Belangstellenden kunnen tot en met 7 mei reageren op het plan. Daarnaast wordt er een (digitale) informatiebijeenkomst georganiseerd. Dit is de eerste aankondiging van het voornemen. Iedereen heeft nu de mogelijkheid om mee te denken en te reageren op de eerste ideeën. De staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei is verantwoordelijk voor de te volgen procedure, terwijl Gasunie verantwoordelijk is voor de aanleg van de leiding.

Ondergrondse leiding voor CO₂-transport

Het project DRC Oost omvat de realisatie van een ondergrondse buisleiding, inclusief bijbehorende technische installaties. Deze leiding zal CO 2 transporteren vanaf de Duitse grens bij Venlo naar Boxtel. De route wordt zoveel mogelijk aangelegd binnen de zogeheten PEH-strook, een gebied dat is gereserveerd in het Programma Energie Hoofdstructuur. De exacte ligging van de leiding wordt in een later stadium verder uitgewerkt. DRC Oost sluit in Boxtel als onderdeel van de Delta Rhine Corridor aan op DRC West. De DRC is een essentiële verbindende schakel in zowel het waterstofnetwerk als de CO 2 -infrastructuur, zowel binnen Nederland als internationaal. De afgevangen CO 2 kan via de nieuwe leiding worden vervoerd naar lege gasvelden onder de Noordzee, waar het veilig wordt opgeslagen. Hiermee wordt voorkomen dat het broeikasgas in de atmosfeer terechtkomt.

Planning en uitvoering

De procedure voor het project zal naar verwachting nog enkele jaren in beslag nemen. Als alle stappen succesvol worden doorlopen, kan de aanleg starten. De verwachting is dat de CO 2 -leiding in 2033 operationeel zal zijn.

Digitale informatiebijeenkomst

Voor geïnteresseerden wordt een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd op donderdag 16 april van 19.00 tot 20.00 uur. Tijdens deze sessie worden de plannen toegelicht en is er ruimte voor vragen. Meer informatie staat op de website van RVO.