Philips zet sterker in op een gezond leven voor iedereen

Koninklijke Philips N.V. breidt zijn inzet in het kader van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling uit. Het introduceert daarvoor een reeks mondiale programma’s om in een aantal regio’s de toegang tot gezondheidszorg mogelijk te maken en te versterken. Om die toezegging waar te maken werkt Philips samen met regeringen en NGO’s, cliënten in de zorgsector, consumenten en andere partijen om zo zijn visie – vanaf 2025 elk jaar het leven van 3 miljard mensen verbeteren – te kunnen realiseren. Daarnaast heeft Philips zijn eerdere doelstelling voor gemeenschappen met slecht toegankelijke zorg uitgebreid met de toezegging dat vanaf 2025 elk jaar het leven van 300 miljoen mensen, inclusief vrouwen en kinderen, moet worden verbeterd.

Bij Philips zijn we van mening dat er altijd een manier is om het leven te verbeteren”, zegt Frans van Houten, CEO van Koninklijk Philips N.V. “Daarom hebben we ons ook ten doel gesteld om vanaf 2025 elk jaar het leven van drie miljard mensen te verbeteren. We zijn al een heel eind op weg: vorig jaar zijn 2,1 miljard mensen met Philips in aanraking gekomen. We zijn er sterk van overtuigd dat we door het gebruik van technologie en verantwoordelijk leiderschap de toegang tot hoogwaardige zorg kunnen bevorderen en betere zorgresultaten voor iedereen kunnen realiseren.”

Uitbreiding op toezegging van bevordering van toegankelijke zorg

In 2014 heeft Philips toegezegd het VN-initiatief Every Woman Every Child te zullen ondersteunen, waarbij voor 2025 wordt ingezet op verbetering van het leven van ten minste 100 miljoen vrouwen en kinderen in Afrika en Zuidoost-Azië. Dit jaar breidt Philips deze toezegging uit naar 300 miljoen mensen in gemeenschappen met slecht toegankelijke zorg. Daarbij gaat aandacht uit naar de vaak kritieke behoeften van vrouwen en kinderen in veel gemeenschappen, evenals naar de bijkomende druk door de toename van niet-overdraagbare ziekten (NOZ) in gemeenschappen die sowieso al lijden onder gebrekkige toegang tot zorg.

Zondag 17 september trad Philips op als sponsor van de Social Good Summit in New York, waar het startsein werd gegeven voor het initiatief Better Me, Better World, gericht op vijftien landen. Dit platform biedt consumenten persoonlijke voordelen en tegelijk een mogelijkheid om mede de prioriteit te bepalen van de overige goede doelen op het gebied van gezondheid(szorg) die Philips in 2018 via de Philips Foundation zal ondersteunen. De aanpak van gezondheidsgerelateerde thema’s, uiteenlopend van toegang tot zorg binnen gemeenschappen, EHBO-cursussen en het promoten van gezonde leefgewoonten bij kinderen, vormen het hart van de missie van de Philips Foundation om ongelijkheid op gezondheidsgebied te verminderen door middel van zinvolle innovatie. Dat wordt onder meer gedaan door de expertise, de kennis en het innovatievermogen van Philips in te zetten bij samenwerkingsprojecten met humanitaire organisaties, zoals het Internationale Comité van het Rode Kruis, gericht op het ontwikkelen, invoeren en toepassen van oplossingen die duurzaamheid en inclusiviteit bevorderen.

Verbreding van expertise in oplossingen voor eerstelijnszorg

Dinsdag 19 september is Philips samen met de Rockefeller Foundation en Devex gastheer tijdens een bijeenkomst op hoog niveau over het belangrijke thema van universele zorgverzekeringsdekking. De totstandbrenging daarvan betekent dat mensen overal toegang krijgen tot hoogwaardige essentiële zorgdiensten, zonder zich aan financiële risico’s te hoeven blootstellen. Sterke faciliteiten voor eerstelijnszorg binnen gemeenschappen vormen de sleutel voor de realisatie van universele zorgverzekeringsdekking. Daarom heeft Philips afgelopen juli in samenwerking met het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) en de regering van Mandera County in Kenia een nieuw Community Life Center (CLC) in Mandera County geopend. Het nieuwe CLC biedt de lokale gemeenschap moderne, hoogwaardige, geïntegreerde zorgdiensten.