Philippe Weiler (Lidl) en Salvatore Iannello (Galler) zijn de CSR Professionals of the Year 2020

“Salvatore Iannello belichaamt duurzaamheid. Niet alleen bij Galler, maar ook naar alle belanghebbenden. Cacao 100% uit eerlijke handel is een opmerkelijke prestatie: Salvatore is een bron van inspiratie voor de hele voedingssector, aldus de jury.”

Salvatore Iannello: “Dit is een emotioneel moment. Wanneer het project van één man dat van een team wordt en vervolgens van een heel samenwerkend bedrijf, is dat magisch. Deze titel is niet van mij maar van het hele bedrijf!”

Deze finalisten werden CSR Ambassador:

– Marleen Evenepoel, Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos – Administrateur-generaal

– Winok Oplinus, DPG Media – CSR Manager België & Nederland

– Isabelle De Bruyne, CFE Contracting – Sustainability Manager

– Charlotte De Vroey, Delhaize – Sustainability Manager

CSR Pioneers of the Year 2020

Daarnaast ging de organisatie op zoek naar de CSR Pioneers of the Year 2020: starters op gebied van CSR die het voorbije jaar op inspirerende wijze een toonaangevend project of best practice hebben neergezet. Deze titel ging naar:

– Sofie Foets, Oprichter & Lid van de Raad van Bestuur, TADA in de categorie Nederlandstalig

– Julie Foulon, Oprichter en Voorzitter, Girleek in de categorie Franstalig