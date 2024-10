Om de aarde leefbaar te houden voor huidige en toekomstige generaties, is er één oplossing: regeneratie. Waar duurzaamheid vooral gaat over grenzen aan groei, CO 2 -reductie, People-Planet-Profit systeem en circulariteit over gesloten kringlopen, waardebehoud van materialen en een ander economisch systeem, gaat regeneratie een stap verder door te streven naar actief herstel van ecosystemen en gemeenschappen. PHI Factory heeft de ambitie om alle organisaties in Nederland te versnellen naar een circulaire en inclusieve economie vóór 2050, en ze uit te dagen om regeneratief te worden. Hiermee zet PHI Factory een aangescherpte koers in. Hun visie gaat verder dan circulariteit. Waar de meeste organisaties zich nog vooral richten op de transitie naar circulariteit, daagt PHI Factory hen uit om de volgende stap te zetten: om regeneratief te worden.

Voorbij duurzaamheid en circulariteit

De meeste bedrijven en organisaties focussen al op duurzaamheid, met initiatieven zoals CO 2 -reductie en circulariteit met gesloten kringlopen en waardebehoud van materialen. Dit zijn essentiële stappen, maar onvoldoende om de diepgaande ecologische en sociale degeneratie goed te maken. Regeneratie gaat verder door te werken aan het herstellen van de schade die al is aangericht en het bouwen aan systemen die de aarde en het leven op aarde verrijken in plaats van uitputten.

Regeneratief model

Regeneratie draait om het centraal stellen van het leven in alle beslissingen en acties die een organisatie onderneemt. Dit model overstijgt de circulaire economie door niet alleen materiaalstromen te hergebruiken (technosfeer), maar ook ecosystemen (biosfeer) en gemeenschappen (sociosfeer) weer op te bouwen. Het draait hierbij om het realiseren van een organisatie en een keten vol leven.

In de Praktijk

Regeneratie kan in verschillende sectoren en op talloze manieren toegepast worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Catering: cateringbedrijven die samenwerken met regeneratieve boeren, die met hun methoden bodemgezondheid en biodiversiteit bevorderen.

Koffie: koffieproducenten die in de gehele keten zorgen voor koffie die afkomstig is van regeneratieve teelt i.p.v. monocultuur. En de koffieboeren die hiervoor een eerlijke prijs krijgen, waarmee de lokale gemeenschap wordt ondersteund.

Gebouwde omgeving: gebouwen gemaakt van natuurlijke materialen (b.v. hout) waarin CO 2 wordt opgeslagen, energie wordt opgewekt, lucht wordt gezuiverd en regenwater wordt opgevangen. Gebouwen die opgaan in de natuur door het vergroenen van daken, gevels en omgevingen, zodat dit weer bijdraagt aan het herstel van biodiversiteit. Een plek waar gemeenschappen samen kunnen komen om te werken, leven en leren.

Kledingindustrie: het gebruiken van biobased materiaal in kleding zoals bijvoorbeeld hennep of bamboe die de impact verminderd van de mode-industrie. Deze kleding zo lang mogelijk in de technosfeer behouden en uiteindelijk weer terugbrengen in de biosfeer, als voeding voor de bodem.

Inclusieve Gemeenschappen: organisaties kunnen mensen uit omliggende gemeenschappen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betrekken en opleiden. Dit bevordert sociale inclusie en versterkt gemeenschappen.

Regeneratie in actie: Aanpak PHI Factory

PHI Factory ondersteunt organisaties bij de transitie naar een regeneratief bedrijfsmodel. Dit doen wij door middel van inspiratiesessies, workshops en tools zoals de regeneratieve calculator, die helpt om de impact van een organisatie op zowel ecologische als sociale systemen te meten. Daarnaast stimuleren we regeneratieve coalities waarbij marktpartijen gezamenlijk werken aan regeneratieve oplossingen.

De komende jaren blijven we ons inzetten om organisaties te begeleiden bij hun reis naar regeneratie. Of het nu gaat om het vergroenen van de gebouwde omgeving, het stimuleren van regeneratieve landbouw, of het creëren van sociale waarde door inclusieve werkplekken: regeneratie biedt talloze mogelijkheden om bij te dragen aan een leefbare toekomst voor elk bedrijf.

Lunchlezing over Regeneratie

Op 10 december organiseert PHI Factory een online lunchlezing waarin dieper ingaan wordt op regeneratie en wat dit betekent voor jouw organisatie. Zorg dat je erbij bent om meer te leren over hoe PHI Factory organisaties helpt op hun regeneratieve reis. Je kunt je hier aanmelden.