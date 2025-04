“Met continu, voorspelbaar en toekomstgericht overheidsbeleid maak je Europa competitief in de wereld en geef je Nederlandse bedrijven binnen Europa een voorsprong”, dat stellen het Platform Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE) en de bij haar aangesloten provinciale overheden dinsdag in een petitie aan de Tweede Kamer. De partijen ondersteunen de invoering van een Nationale Circulaire Plastics Norm die zoveel mogelijk aansluit bij het EU beleid en geven de rijksoverheid enkele gedachten mee om te komen tot de gewenste succesvolle implementatie.

Arnold Stokking, directeur van GCNE, stelt: “Soms hoor je wel eens dat het milieubeleid bedrijven in Nederland dwars zit, maar als het gaat om plastic is normering cruciaal voor ons verdienvermogen. Zelfs al zouden we dat willen, dan kunnen we in Nederland en Europa niet mee met de wereldwijde grondstoffenrun en “Drill Baby Drill” van President Donald Trump.”

Economisch perspectief en onafhankelijkheid van niet-Europese landen

Het sterk groeiende gebruik van goedkoop nieuw plastic uit o.a. China maakt het onmogelijk voor Nederlandse gamechangers in het recyclen van plastic en het produceren van alternatieven uit plantaardige grondstoffen om te concurreren. Volgens Gedeputeerde Douwstra van de provincie Fryslân zijn “de bedrijven essentieel voor het verdienvermogen en het behoud van banen in de (voor Nederland) cruciale chemische industrie. Ze representeren de verduurzaming van de sector en de innovatiekracht die Nederland internationaal onderscheidt en handel oplevert. Ze helpen daarnaast ook voorkomen dat Nederland en Europa voor plastic volledig afhankelijk wordt van niet-Europese landen en dat deze producten door onze afhankelijkheid uiteindelijk duurder worden.”

Voldoende afzetmarkt via Nationale Circulaire Plastics Norm

“Gamechangers uit de recycling- en bio-grondstoffenbranche ervaren”, volgens directeur Stokking, “dat financiers op een cruciaal moment uitstappen of wegblijven omdat er geen consistent en betrouwbaar Rijksoverheidsbeleid is gericht op de marktvraag naar duurzame producten”. Gedeputeerde Douwstra: “Op dit moment worden circulaire producten onvoldoende grootschalig aangeboden in supermarkten. Vleeswaren, yoghurt of zeep zijn bijvoorbeeld niet of nauwelijks te koop met circulaire verpakking. Partijen houden elkaar in gijzeling: de push en de pull komen allebei niet tot stand, met stilstand en faillissementen tot gevolg.” Stokking vult aan: “Vlot doorgaan met een goede (Nationale) Circulaire Plastics Norm is cruciaal voor het stimuleren van voldoende afzetmarkt voor bedrijven”.

Succesvolle implementatie

Het idee achter de Nationale Circulaire Plastics Norm in het regeerakkoord is dat deze de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie internationaal versterkt. Arnold Stokking geeft de Rijksoverheid in dit licht enkele gedachten mee: ”Begin met een klein(er) percentage dan beoogd (I), leg de verplichting op het juiste aangrijpingspunt in de keten (II), biedt positieve prikkels (III), focus op Europees recyclaat en biobased materiaal waarvan de afkomst transparant en de kwaliteit duidelijk is (IV), en, vooral, zoek zoveel als juridisch mogelijk aansluiting bij de Europese normering voor 2030, die voorkomt uit de PPWR. Idealiter halen we de Europese norm naar voren (V)”