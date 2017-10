Paul Polman (Unilever) op lijst ‘Best-Performing CEOs in the World 2017’

Paul Polman, CEO van Unilever, is de enige Nederlandse CEO op de lijst van 100 ‘Best-Performing CEOs in the World 2017’. Deze lijst wordt jaarlijks samengesteld door vaktijdschrift Harvard Business Review. Polman staat in de lijst op plaats 82.

Het tijdschrift keek bij de beoordeling niet alleen naar de financiële prestaties van een bedrijf. Het hield ook rekening met de people manager achter de CEO, zijn sociale competenties, hoe hij of zij z’n werknemers benadert, maar ook hoe zijn of haar bedrijf het doet op vlak van milieu en duurzaamheid.

Harvard Business Review: “Sinds 2015 zijn ESG-ratings een factor in onze ranking. Dit jaar scoorde 88% van de wereldwijde bedrijven hoger op ESG-factoren.”

Op de lijst prijken twee Belgische CEO’s: Johan Thijs van KBC staat op zeven. Jef Colruyt op 88.

De top 10: