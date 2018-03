Paul Polman gekozen als vice-voorzitter International Chamber of Commerce (ICC)

Paul Polman (CEO van Unilever) is gisteren unaniem verkozen tot nieuwe eerste vicevoorzitter van het International Chamber of Commerce (ICC). Polman zal de huidige ICC-voorzitter Sunil Bharti Mittal opvolgen vanaf 1 juli 2018, die op zijn beurt de positie van erevoorzitter zal innemen. Polman gaat samen met John Denton deze grootste ondernemersorganisatie ter wereld leiden.

Paul Polman is een wereldwijd erkende business leider en een pionier op het gebied van duurzaam ondernemen. Polman was lid van het panel op hoog niveau van de secretaris-generaal van de VN dat verantwoordelijk was voor het formuleren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), die in 2015 werden gelanceerd, en werd vervolgens benoemd tot SDG-advocaat van de VN die verantwoordelijk was voor het bevorderen van de ‘wereldwijde doelen’.

Na zijn benoeming zei Paul Polman:

“Ik kijk er erg naar uit om toe te treden tot het ICC-voorzitterschap. Als de grootste bedrijfsorganisatie ter wereld speelt ICC een cruciale rol in het pleiten voor de private sector en om bedrijven te helpen zich snel en verantwoordelijk aan te passen aan huidige en opkomende mondiale uitdagingen en vooruitgang te boeken met de Sustainable Development Goals. “