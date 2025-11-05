Met een grote glimlach en gepaste trots nam Paul de Ruiter dit jaar de ABN AMRO Duurzame 50 in ontvangst. Hij was de nummer één in de lijst D50’ers en werd ook als winnaar bekroond in de categorie Bedenker, waarmee zijn innovatieve bijdrage aan duurzame architectuur extra wordt erkend.

Sinds het startschot van z’n carrière is Paul gericht op verduurzaming van architectuur. Zijn bureau werd opgericht met de overtuiging om niet alleen energie te besparen, maar het te produceren én positief bij te dragen aan milieu en natuur. In 2025 zette hij met zijn bureau stappen op onder andere de bouw van Horizons in de Sluisbuurt: houtbouw, energie-positief en circulair, naast andere duurzame ontwerpen zoals gerechtsgebouw Almelo.

Integrale verduurzaming op de kaart

De jury oordeelt dat zijn projecten aantonen dat duurzame architectuur schaalvergroting krijgt. Integrale verduurzaming krijgt een gezicht en plek in verschillende projecten dankzij Paul en maatschappelijke opgaven als woonkwaliteit en gezondheid ingevuld. Dat maakt dat de vakjury, bestaande uit onder anderen Robert Koolen van Heijmans, Andy van den Dobbelsteen van TU Delft (winnaar 2024) en Sacha Brons van Climate Cleanup Foundation Paul op de eerste plek zetten.

Grote impact

Zoals vorig jaar waren er meerdere winnaars die met een onderscheiding naar huis gingen. Zo werd Niki Loonen van TBI winnaar in de categorie Doener voor concrete acties en initiateven rond duurzaam beton. Zijn missie: het versnellen van de transitie naar duurzamer beton binnen de keten: ‘The Road To Zero Impact’. De campagnes, interne activiteiten en lezingen door Niki helpen de grote impact van beton verlagen, zo oordeelde de jury. En programmadirecteur Wietse Walinga werd als grondlegger van de Klimaattop GO en de drijvende kracht van Duurzaam Gebouwd en Smart WorkPlace bekroond met de Groene Verbinder Award.

Nieuwe generatie ontwerpers

In de categorie Maker kwam Emma van der Leest van BlueCity Lab als winnares uit de bus, voor haar tastbare bijdrage aan duurzame projecten en productontwikkeling. Emma richt zich op kruisingen tussen ontwerp, biotechnologie en duurzaamheid en werkt op verschillende manieren aan duurzaamheid: aan ontwikkeling van duurzame materialen, circulaire economie en reststromen en onderwijs en kennisdeling om nieuwe generaties ontwerpers op te leiden. Die combinatie vond de jury treffend en winnareswaardig.

ABN AMRO Duurzame 50 Young Professional Award

Ook dit jaar viel een Young Professional in de prijzen: Jip van Grinsven, consultant en lid van het managementteam van Alba Concepts. Zij won onder andere door haar bevlogenheid om het thema financiële impact van circulariteit beter op de agenda te krijgen. Een van haar wapenfeiten is het meeschrijven aan ‘Circular Buildings – een meetmethode voor losmaakbaarheid’, waarmee circulariteit in bestaande gebouwen kwantificeerbaar wordt gemaakt.

Koplopers belonen

De ABN AMRO Duurzame 50 zet jaarlijks inspirerende leiders, vernieuwers en makers in de spotlight die zich inzetten voor een duurzame toekomst. Dit jaar toont de lijst wederom de diversiteit en impact van mensen die duurzaamheid in hun werk en projecten centraal stellen.

Op deze pagina lees je meer informatie over de winnaars en de uitreiking.