Pandemie of niet; Nederlanders willen duurzaamheid bovenaan bij bedrijven

Ondanks de heersende pandemie vindt tweederde (59%) van de Nederlanders dat duurzaamheid topprioriteit moet blijven, zo blijkt uit een onderzoek van tassen en computeraccessoires merk Targus. De data komen uit het Targus’ Eco Behaviour Trends report wat gebaseerd is op een onderzoek uitgevoerd in Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hiermee heeft het bedrijf meer inzicht gekregen in het sentiment rondom duurzaamheid onder consumenten. Waar kiezen mensen voor als ze producten kopen en is dit van belang bij het kiezen van een werkgever? Targus heeft het voor je uitgezocht.

Wel duurzaam consumeren

Met groene stroom en elektrische auto’s in forse opmars, is het dan ook niet verrassend dat Nederlanders plannen maken om in deze beweging mee te gaan. Uit het onderzoek is gebleken dat 78 procent van de ondervraagde Nederlanders groenere voorzieningen in huis wil halen. Denk hierbij aan het vervangen van oude lampen en het aanschaffen van een duurzamere afwasmachine. Hierbij is 54 procent van de Nederlandse ondervraagden ook bereid om meer te betalen voor een duurzaam product dat langer meegaat.

Tegelijkertijd willen de Nederlanders graag van hun eigen gedrag leren en op die manier hun invloed op het milieu aanpassen. Rond de 45 procent van de ondervraagden wil namelijk meer te weten komen over hun handelingen en kunnen inzien wat hun eigen CO2-uitstoot is, en hoe ze die aan kunnen pakken. Daarnaast is ook meer dan de helft bereid om meer te gaan lopen of fietsen naar bestemmingen, en dus minder de auto te pakken.

Ook duurzaam werken?

Alhoewel de Nederlandse respondenten wel vinden dat duurzaamheid een topprioriteit moet zijn van bedrijven, betrekken ze dit minder op zichzelf in de eigen werksfeer. Uit het onderzoek komt namelijk naar voren dat 65 procent niet bereid is om meer thuis te gaan werken om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Ook speelt duurzaamheid geen grote rol bij het kiezen van een werkgever, voor 79 procent van de ondervraagden is dit namelijk geen belangrijke overweging als zij de keuze moeten maken.

Raphael de Perlinghi, Directeur Consumer Business EMEA van Targus, zegt: “De verschillen die we zien in de mentaliteit van de consument zijn slechts een klein stukje van een grotere puzzel – we zijn gewoon nog niet waar we moeten zijn op het gebied van duurzaamheid. Consumenten moeten harder werken om groenere keuzes te maken en het milieubewustzijn op een dieper niveau te omarmen. Bedrijven moeten zich op hun beurt inzetten voor hun eigen duurzaamheid om betere producten en diensten aan te bieden, in overeenstemming met de verwachtingen van de klant. De wereld wordt geconfronteerd met de grootste klimaatcrisis tot nu toe en we moeten allemaal meer doen.’’

Meer data en de lokale bevindingen van het onderzoek vind je hier.