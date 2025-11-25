RE:BORN, de duurzame ontwikkelaar die zich onder andere over De Pier en EVE Scheveningen heeft ontfermd, heeft deze week de koopovereenkomst getekend met Hommerson inzake de Palace Promenade. RE:BORN gaat als nieuwe eigenaar de Palace Promenade in de komende jaren – binnen de huidige kaders van het bestemmingsplan – duurzaam renoveren, waarbij een goede integratie met het Pierplein en De Pier voorop staat. Omwonenden, investeerders en bestaande huurders wordt gevraagd mee te denken in de gebiedsontwikkeling. Hommerson, eigenaar van de Noordboulevard op Scheveningen, blijft verbonden aan de herontwikkeling van de winkelpassage totdat de Palace Promenade nieuw leven is ingeblazen.

Uitbreiding huurderspalet

Met de overname van de Palace Promenade zet RE:BORN een volgende stap in de gebiedsontwikkeling rondom De Pier en de Noordboulevard op Scheveningen.

“Dankzij de samenwerking met Hommerson, die deze aankoop mogelijk maakt, kunnen we de Palace Promenade en De Pier als één samenhangend project ontwikkelen en zo onze badplaats (inter)nationaal opnieuw op de kaart zetten”, aldus Saman Mohammadi, CEO en mede-eigenaar van RE:BORN. “Als eigenaar van de Noordboulevard wil Hommerson op alle mogelijke manieren meewerken aan het herontwikkelen van dit gebied. Vanuit RE:BORN gaan wij de Palace Promenade de komende jaren renoveren, transformeren en verduurzamen. Er wordt volledig binnen kaders van het bestemmingsplan en de bestaande structuur gewerkt, zonder sloop of uitbreiding. Daarnaast willen wij het huurderspalet gaan uitbreiden zodat de Palace Promenade een mooie mix wordt van leisure, wonen, horeca, retail, kantoor en dienstverlening. Dit doen wij in overleg met de huidige exploitanten.”, aldus Mohammadi.

“Wij hebben vertrouwen in de ontwikkeling, daarom steunen we RE:BORN in deze fase”, aldus Adri Bax, vastgoedmanager van Hommerson. “Zo is niet alleen de samenwerking ontstaan met EVE, het paviljoen op de Noordboulevard dat RE:BORN momenteel exploiteert, maar ook de overname van de Palace Promenade. Wij zijn ervan overtuigd dat Hommerson op deze manier bijdraagt aan een duurzame toekomst van Scheveningen en de Noordboulevard in het bijzonder.”

Duurzame renovatie

De Palace Promenade kent een rijke geschiedenis en is in de jaren ‘80 gebouwd. Het totale gebruiksoppervlak bedraagt meer dan 25.000m². De huidige staat van het gebouw sluit niet meer aan op de ambitie van Scheveningen Bad als internationale badplaats. De ontwikkeling van de Palace Promenade is daarmee voor RE:BORN een logische vervolgstap op De Pier.

De plannen voor de duurzame renovatie – binnen de mogelijkheden van het huidige bestemmingsplan – worden binnen twee á drie jaar uitgewerkt en in samenhang met De Pier verder vormgegeven. De uitstraling van de nieuwe Palace Promenade zal meer aansluiten bij de grandeur van het naastgelegen Kurhaus, waarbij klassieke stijlelementen in een modern jasje de boventoon voeren. Daarnaast komt er een 365 dagen programmering, waarmee het zowel voor locals als toeristen een aantrekkelijke plek wordt om te vertoeven. Verdere details over de (nieuwe) invulling van de Palace Promenade worden momenteel uitgewerkt en later bekendgemaakt.

Foto bovenaan: Artist impression van de boulevardzijde door RE:BORN en SYNRG

