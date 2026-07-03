Het Nederlandse bedrijf Paebbl is verheugd om Rebond 300 te lanceren, ’s werelds eerste CO₂-negatieve bouwmateriaal met een EPD-geverifieerde voetafdruk van -149 kg CO₂ per ton. Het is de nieuwste toevoeging aan de Rebond-serie CO₂-negatieve bouwmaterialen en vertegenwoordigt een tienvoudige verbetering in netto CO₂-uitstoot ten opzichte van het product van de eerste generatie. Elke ton materiaal die Paebbl produceert, onttrekt nu aanzienlijk meer CO₂ aan de atmosfeer dan er tijdens het gehele productieproces wordt uitgestoten.

Wat is er nieuw?

Verbeterde koolstofefficiëntie: -149 kg CO₂-equivalent per ton, onafhankelijk geverifieerd via onze Milieuproductverklaring (EPD).

Grotere impact op projectniveau. Tot 40% reductie van de CO₂-uitstoot bij standaard vervangingspercentages op betonniveau.

Naadloze integratie. Rebond 300 werkt met bestaande betonmix- en prefabprocessen.

Een lichtere afwerking. Rebond 300 heeft een lichte, fijnkorrelige structuur die architectonische mogelijkheden biedt.

Rebond 300 is geen variant op bestaande bouwmaterialen. Het is een fundamenteel andere productcategorie.

Waar conventionele bouwmaterialen geoptimaliseerd zijn om hun CO₂-voetafdruk te verkleinen, hebben wij Rebond 300 ontwikkeld om koolstof uit de atmosfeer te verwijderen en permanent vast te leggen in de gebouwde omgeving. Het mineralisatieproces van Paebbl vangt en slaat CO₂ op in een stabiele minerale vorm die gedurende geologische tijdperken opgeslagen blijft in de structuren die we vandaag de dag bouwen.

Zo ziet de volgende generatie bouwmaterialen eruit. Elk gebouw, elke fundering die Rebond 300 bevat, wordt een permanente koolstofput en draagt ​​bij aan de Scope 3-doelstellingen door de fysische chemie van het materiaal zelf.

De bouwsector wordt al lange tijd gezien als een van de moeilijkst te decarboniseren sectoren. Rebond 300 verandert dat volledig. Vastgoed wordt het mechanisme waarmee koolstofverwijdering op gigatonschaal mogelijk wordt, onzichtbaar ingebed in de infrastructuur die de wereld al bouwt.

Prestatie en esthetiek zonder compromissen voor de waardeketen

Rebond 300 kan tot 30% van het cement in betonmengsels vervangen zonder de structurele prestaties in gevaar te brengen. De bijna witte afwerking maakt het geschikt voor toepassingen in zichtbeton, architectonische elementen en gevelsystemen.

Voor architecten en ontwerpers opent dit een nieuw niveau van milieuvriendelijk en esthetisch ontwerp. Ze beschikken eindelijk over een materiaal dat zowel de laagste aantoonbare CO₂-uitstoot op de markt biedt als een esthetisch aanbod dat aansluit bij de ambities van hun projecten.

Elke ton Paebbl Rebond 300 die aan betonmengsels wordt toegevoegd, staat gelijk aan aantoonbare CO₂-verwijdering, een permanente minerale vastlegging ingebed in de resulterende betonconstructie. Dat is een dubbele waardepropositie die de markt nog niet eerder kende: een hoogwaardig bouwmateriaal dat tegelijkertijd functioneert als een instrument voor koolstofverwijdering en dat in de waardeketen kan worden opgenomen zonder dat er aanpassingen aan apparatuur of productie-infrastructuur nodig zijn.

De CO₂-voetafdruk van -149 kg/t is het resultaat van continue procesoptimalisatie in onze mineralisatietechnologie. Dit wordt ondersteund door een volledig EPD (Environmental Product Declaration) volgens erkende Europese normen. Wanneer onze klanten Rebond 300 specificeren, blijken de cijfers te kloppen.

Van materiaalproducenten die een geverifieerd CO₂-negatief product in hun portfolio opnemen, tot RMX-installaties die zich onderscheiden op basis van de CO₂-uitstoot tijdens de productie, tot aannemers en ontwikkelaars die aantoonbare en rapporteerbare Scope 3-prestaties nodig hebben: wij willen nu de referentiecases creëren die de standaard voor deze sector bepalen.

Foto: De mogelijkheden van beton voor architectuur en beeldvorming: Rebond 200 (links) Rebond 300 (rechts)