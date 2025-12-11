Zonder digitale oplossingen blijven netcongestie, hoge kosten en kwetsbaarheden het tempo van de energietransitie bepalen. Vandaag publiceren TNO en het Ministerie van Klimaat en Groene Groei daarom de “Actieagenda Digitalisering Energiesysteem”. Dit plan, opgesteld met partijen uit de energie- en ICT-sector, bestaat uit acties om digitalisering structureel te verankeren in het energiesysteem zodat het duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar blijft. In 2026 start de uitvoering onder leiding van Topsector Energie.

De actieagenda volgt op het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) uit 2023, waarin de publieke belangen van digitalisering voor het energiesysteem werden bepaald. De agenda zorgt ervoor dat bestaande digitale projecten in de energiesector worden versterkt en versneld, en dat er nieuwe acties komen om actuele problemen aan te pakken en welke partijen daarbij kunnen helpen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over het beter benutten van het bestaande stroomnet, het sneller kunnen reageren op problemen en het veiliger maken van het systeem. Daarnaast is het verbeteren van het inzicht in de actuele situatie van het netwerk en de energiestromen een belangrijk onderdeel.

“Digitalisering is geen doel op zich, maar een krachtige motor voor innovatie en samenwerking in de energietransitie. Met deze actieagenda zetten we een eerste stap naar een ecosysteem waarin kennis, data en mensen samenkomen om het energiesysteem slimmer, flexibeler en rechtvaardiger te maken.” – Michel Emde, Principal Business Consultant Digitalisering Energiesystemen, TNO

Van beter meten van netwerken tot apps voor burgers

De agenda belicht digitalisering vanuit verschillende invalshoeken. Er is inzicht nodig in het energiesysteem bijvoorbeeld via sensoren, via AI en via een digital twin (digitale kopie) van het elektriciteitssysteem. Ook wordt er gewerkt aan het mobiliseren van flexibiliteit bij eindgebruikers, zoals huishoudens en bedrijven. Door slimme apparaten en energie-apps krijgen zij inzicht in hun verbruik en kunnen ze hun energiegebruik aanpassen aan de situatie op het net. Dit helpt om pieken te voorkomen en het net in balans te houden. Digitalisering is ook nodig om het energiesysteem beter te plannen en om de aanleg van nieuwe infrastructuur te versnellen. Bijvoorbeeld door toepassingen die monteurs in het veld ondersteunen, zoals virtual reality.

“Met deze actieagenda zetten we niet alleen in op technologie, maar vooral op een energiesysteem dat betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam blijft voor iedereen. Digitalisering is cruciaal om de energietransitie te versnellen en Nederland toekomstbestendig te maken.” – Niels Redeker, Directeur Strategie Energiesysteem, Ministerie van Klimaat en Groene Groei

Samenwerking

Het Ministerie van Klimaat en Groene Groei en TNO hebben samen met een breed palet aan partners uit de energie- en ICT-sector deze agenda opgesteld. De uitvoering start in 2026 en wordt gecoördineerd door de Topsector Energie. Met de vele betrokken partijen uit het energie- en ICT-domein worden de acties verder uitgewerkt en opgestart, in een programmatische aanpak die flexibiliteit en samenwerking stimuleert.

“De energietransitie en digitalisering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: alleen samen brengen ze ons naar een betrouwbaar en toekomstbestendig energiesysteem. Daarom bundelen we in 2026 bestaande initiatieven, versterken we wat al werkt en versnellen we de uitvoering. Ik roep marktpartijen op om aan te sluiten. Met jullie kennis en expertise kunnen we de stap van plannen naar impact écht waarmaken.” – Claire Groosman, Programma Directeur Digitalisering, Topsector Energie.

Foto: TNO

