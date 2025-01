osapiens, wereldwijd marktleider in ESG-oplossingen, kijkt terug op een uitzonderlijk 2024. Het bedrijf verdubbelde zijn terugkerende inkomsten ten opzichte van het jaar ervoor. Deze groei werd mogelijk dankzij de introductie van innovatieve oplossingen, de strategische uitbreiding naar nieuwe markten – waaronder de Benelux – en de succesvolle afronding van een Series B-financieringsronde. Met een sterke basis en ambitieuze plannen voor 2025 is osapiens klaar voor verdere groei, zowel wereldwijd als binnen de Benelux.

Innovatieve oplossingen voor ESG-naleving

In 2024 lanceerde osapiens diverse nieuwe oplossingen om bedrijven te ondersteunen bij naleving van alle ESG-regelgeving via één geïntegreerd platform. Het osapiens HUB-platform biedt nu meer dan 20 oplossingen, waaronder ondersteuning voor de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), de EUDR (EU Ontbossingsverordening), de CCF (Corporate Carbon Footprint), CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) en de NIS 2-richtlijn voor cybersecurity.

Sterke groei in klantenbestand en medewerkers

Meer dan 700 nieuwe klanten kozen in 2024 voor osapiens, waarmee het totale aantal gebruikers van het platform op meer dan 1.700 bedrijven uitkomt. In de Benelux sloten o.a. Dirk (Retail, Nederland), Unilin (Productie/Bouwmaterialen, België), en Landewyck (Tabak, Luxemburg) zich aan. De meeste klanten maken gebruik van meerdere oplossingen. “Deze groei onderstreept het vertrouwen dat onze klanten in ons hebben en bewijst dat onze platformaanpak effectief is,” aldus Alberto Zamora, CEO en medeoprichter van osapiens. “In 2025 streven we naar een klantenbestand van meer dan 2.500 bedrijven. Daarbij is het essentieel dat onze oplossingen toegankelijk zijn voor zowel kleine en middelgrote bedrijven als grote ondernemingen.”

Om aan de toenemende vraag te voldoen, verdubbelde osapiens in 2024 zijn personeelsbestand van 200 naar meer dan 400 medewerkers.

Internationale expansie

In 2024 zette osapiens belangrijke stappen in zijn internationale expansie. Het bedrijf versterkte zijn Europese aanwezigheid met de opening van nieuwe kantoren in de Benelux (Amsterdam) en Frankrijk (Parijs), en breidde zijn activiteiten in Spanje (Madrid) verder uit.

“Het is geweldig om te zien dat veel bedrijven in de Benelux, afkomstig uit diverse sectoren, voor ons platform kiezen om ESG-wetgeving te beheren,” zegt Stijn Scheepers, Country Director Benelux bij osapiens. “Tegelijkertijd merken we dat nog een groot aantal bedrijven worstelt met de complexiteit van deze verplichtingen. Ons platform biedt niet alleen ondersteuning bij naleving, maar vereenvoudigt ook dataverzameling en samenwerking met leveranciers en klanten om duurzaamheidsdoelen te behalen. Zo maken ESG-rapportages daadwerkelijk impact.”

Voor 2025 richt osapiens zich op verdere groei, met een geplande uitbreiding naar de VS via een nieuw kantoor in New York. “De Amerikaanse markt is van strategisch belang vanwege de snelgroeiende vraag naar ESG-oplossingen,” benadrukt Alberto Zamora. Ook in Europa wordt de expansie voortgezet, met nieuwe activiteiten in Italië, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.

Een drieledige strategie voor succes

Om deze groei te realiseren, hanteert osapiens een drieledige strategie: directe verkoop gericht op middelgrote en grote bedrijven, het opbouwen van ESG-communities, en samenwerking met een sterk partnernetwerk. Tot de partners behoren onder andere KPMG, ERM, Capgemini, NTT Data en Esentri. Verdere overnames worden overwogen om het marktleiderschap van osapiens te versterken.

Deze groei en verdere investeringen in het technologieplatform zijn mogelijk gemaakt door de Series B-financieringsronde van 120 miljoen USD, die succesvol in juli werd afgerond onder leiding van Goldman Sachs Growth Equity.

Sustainability osapiens Summit en ESG Peers

In 2025 organiseert osapiens opnieuw de Sustainability osapiens Summit (SoS.25), op 14 en 15 mei in Mannheim, Duitsland. Dit evenement, een van de grootste in Europa op het gebied van corporate duurzaamheid, bracht in 2024 meer dan 1.500 deelnemers samen om de nieuwste ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van ESG te bespreken.

Daarnaast lanceerde osapiens ESG Peers, een communityplatform waar ESG-experts kunnen netwerken, kennis delen en zich voorbereiden op toekomstige regelgeving.

“Met onze gerichte groeistrategie, innovatieve oplossingen en een sterk partnernetwerk zetten we nieuwe standaarden als toonaangevende ESG-softwareleverancier,” concludeert Alberto Zamora. “In 2025 blijven we bedrijven wereldwijd ondersteunen bij de transitie naar een duurzamere economie.”