AFAS Software organiseert op dinsdag 9 september 2025 de eerste editie van Optimistival. Het gratis festival in Leusden laat zien hoe organisaties met kleine, haalbare stappen een groot verschil kunnen maken. Van duurzaam ondernemen en maatschappelijke verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap: bezoekers krijgen inspiratie om binnen hun eigen bedrijf verschil te maken.

De manier waarop organisaties hun rol in de samenleving invullen verandert snel. Medewerkers vragen om balans en betrokkenheid, klanten en toezichthouders verwachten verantwoordelijkheid en transparantie. Dat betekent meer aandacht voor slimme mobiliteit, duurzame initiatieven, maar ook voor transparante rapportages en de rol van technologie bij verantwoord ondernemen. Deze thema’s staan centraal tijdens Optimistival.

“Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn geen bijzaak meer”, zegt Britt Breure, directeur HR & CSR bij AFAS. “Met Optimistival willen we organisaties laten ervaren dat ook kleine stappen, zoals vaker kiezen voor elektrisch rijden of bewuster omgaan met energie, al een groot verschil kunnen maken. Als AFAS voelen wij de verantwoordelijkheid om dit zelf in praktijk te brengen en laten we zien hoe wij dat doen, zodat we anderen kunnen inspireren hetzelfde te doen.”

Beleven en verbinden

Het programma bevat sessies over thema’s als duurzaamheid, diversiteit, mentale gezondheid en technologie. Naast grote onderwerpen als certificeringen en duurzaamheidsrapportages, is er veel aandacht voor praktische toepassingen die bedrijven direct kunnen inzetten. Zo delen organisaties als Nationaal Monument Kamp Amersfoort, De Groene Garage, MOJO, Amerpoort en AZ Alkmaar hun ervaringen en inzichten.

Optimistival biedt daarnaast ruimte voor ontmoeting en beleving, met onder meer mindfulness, massages en rondleidingen door de milieustraat. Zo krijgen bezoekers in festivalsfeer niet alleen nieuwe inzichten mee, maar ook concrete handvatten om werk, samenleving en omgeving een stukje beter te maken.

Optimistival vindt plaats op 9 september 2025 bij AFAS in Leusden. De toegang is gratis.