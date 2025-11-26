De opening van de opslagfaciliteit voor vloeibare waterstof op Rotterdam The Hague Airport is een belangrijke stap op het gebied van waterstofaangedreven luchtvaart. Deze faciliteit, primair ontworpen voor onderzoeksdoeleinden, effent de weg voor innovatie en samenwerking. De ontwikkeling van de faciliteit op de luchthaven maakt de levering van vloeibare waterstof aan onderzoeks- en ontwikkelingsvliegtuigen mogelijk.

Ontwikkeld binnen het TULIPS-project en onderdeel van de Dutch Aviation Hub van Rotterdam The Hague Innovation Airport, is deze faciliteit een bewijs van gezamenlijke onderzoeksinspanningen, waarbij zowel kennisinstellingen als de maakindustrie worden betrokken om innovatie te versnellen.

Een nieuwe stap voorwaarts in luchtvaartonderzoek

De opslagfaciliteit voor vloeibare waterstof vertegenwoordigt een belangrijk moment in luchtvaartonderzoek en biedt een uniek platform voor integratie- en schaalmogelijkheden op een volledig operationele luchthaven.

“De faciliteit dient als een concreet voorbeeld van hoe collaboratief onderzoek effectief kan worden geïntegreerd in operationele omgevingen. Door een toegankelijk platform op de luchthaven en toegang tot vloeibare waterstof te bieden, openen we deuren naar diverse onderzoeksprojecten.” – Daan van Dijk, programmamanager van de Dutch Aviation Hub

Tijdens het openingsevenement op 24 november presenteerden belangrijke partners, waaronder de Technische Universiteit Delft (TUD), Universiteit Twente, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en AeroDelft hun baanbrekende onderzoeksprojecten. Van de ombouw van het PH-NLX-vliegtuig voor waterstofaandrijving tot onderzoek naar de stroming van vloeibare waterstof in leidingsystemen.

“De opening van de opslagfaciliteit voor vloeibare waterstof op RTHA is een monumentale stap voorwaarts, niet alleen voor de luchthaven, maar ook voor onze missie bij AeroDelft. Deze essentiële infrastructuur is de belangrijkste factor die ons in staat stelt om van concept naar realiteit te komen en de essentiële tank- en testmogelijkheden te bieden die nodig zijn om ons vliegtuig met vloeibare waterstof, Project Phoenix, de lucht in te krijgen en te bewijzen dat echt schone vluchten mogelijk zijn.” – Federico Laureri, Partnerships Officer AeroDelft

“Als we de luchtvaart echt veilig en duurzaam willen maken, moeten we verder gaan dan testen in door het NLR gecontroleerde faciliteiten op ons eigen terrein. Het is cruciaal dat we waterstof ook testen in een operationele omgeving op de luchthaven – daar bewijzen we of de technologie klaar is voor praktisch gebruik.” Nanette Lim – Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)

“De faciliteit van RTHA biedt het Coolpipe-project de mogelijkheid om onze niet-invasieve capaciteitssensor te testen om de cryogene waterstofstroomsnelheid en lege fractie te schatten en voorspellende tweefasenstroommodellen voor waterstofbrandstofsystemen te valideren, ter ondersteuning van de ontwikkeling van veilige en efficiënte waterstoftankleidingen.” – Coolpipe-projectteam

Air Products presenteerde hun trailer voor vloeibare waterstof in de faciliteit. Air Products is een belangrijke partner in de waterstofenergiesector en staat bekend om zijn uitgebreide kennis van de productie, distributie en opslag van waterstof. Hun rol in de faciliteit voor vloeibare waterstof is cruciaal, aangezien zij het waterstofmolecuul in vloeibare vorm leveren.

De officiële openingsceremonie werd verricht door Robert Simons, wethouder Haven, Economie, Horeca en Bestuur van de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft via het Sustainability Transition Budget strategisch middelen toegewezen ter ondersteuning van waterstofprojecten die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van Europa’s waterstofhub. Deze faciliteit is een hoeksteen in de inspanningen om de waterstofeconomie te stimuleren. Ze speelt een cruciale rol bij de marktcreatie en de ontwikkeling van waterstoftechnologieën binnen de luchtvaartsector.

“Terwijl we de opening van deze faciliteit vieren, zien we dat bedrijven en kennisinstellingen het voortouw nemen en de kans grijpen om waterstofvluchten te stimuleren. De weg naar waterstofvluchten is lang, maar concrete resultaten zoals deze laten zien dat er echt vooruitgang is. Ik moedig iedereen aan om stappen te blijven zetten richting duurzame luchtvaart – stappen die ook het bedrijfsleven ten goede komen.” – Robert Simons, wethouder Haven, Economie, Horeca en Bestuur, gemeente Rotterdam.

