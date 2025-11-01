Vooruitkijkend naar de geplande stemming over het Omnibus I-pakket tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 13 november 2025, dringt het MVO-platform, samen met de European Coalition for voor Corporate Justice (ECCJ) en 140 andere maatschappelijke organisaties uit 27 verschillende landen van binnen en buiten de EU, er bij de belangrijkste pro-Europese politieke groeperingen op aan bij elkaar te komen en een verantwoorde, ambitieuze en werkbare overeenkomst over Omnibus-I te bereiken.

Dit is een cruciaal moment om de rol van de EU als wereldleider op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen veilig te stellen.

Wat we willen vóór de plenaire stemming over Omnibus-I

Wij zijn van mening dat een ambitieus compromis dat meer bedrijven omvat, een serieuze klimaatverbintenis omvat en toegang tot recht mogelijk maakt, daadwerkelijke voordelen zal opleveren voor mens, planeet en de Europese economie. Het zal bedrijven voorzien van een effectiever, coherent EU-kader om misstanden te voorkomen, arbeidsomstandigheden in toeleveringsketens te beschermen en gedupeerden in staat te stellen gerechtigheid te zoeken. Tegelijkertijd verbetert het de economische veerkracht en versterkt het de strategische autonomie van Europa als koploper op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Dit was dan ook de redenering van de Commissie voor het oorspronkelijke voorstel van de CSDDD: de interne markt samen een veilige, concurrerende positie geven in belangrijke sectoren van de 21e eeuw.

Het terugdraaien van internationale normen in dit stadium brengt het risico met zich mee dat de EU haar leiderschap verliest, de rechtszekerheid en het vertrouwen van investeerders ondermijnt, haar klimaatverbintenissen en haar plicht om mensenrechten te beschermen ondermijnt, en tegelijkertijd het vermogen van Europese bedrijven om te concurreren op een snel veranderende en steeds meer transactionele wereldmarkt verzwakt.

Nu is het moment om te handelen. Wij roepen de leden van het Europees Parlement op om opnieuw een constructieve dialoog aan te gaan, een effectief en geloofwaardig compromis te vinden om de bereikte normen en waarden te beschermen, en de toezeggingen na te komen die velen van u publiekelijk hebben gesteund.