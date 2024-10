Vanaf 1 oktober 2024 is de Only Planet Foundation opgericht. Deze stichting is in het leven geroepen om de kracht van theater te benutten voor positieve verandering in de wereld. Het doel is om innovatieve en maatschappelijk relevante theaterproducties te ondersteunen die mensen aan het denken zetten, bewustwording creëren en een duurzame impact nastreven. De stichting speelt een cruciale rol in het mogelijk maken van het theaterproject Only Planet door financiële steun te genereren via fondsen, subsidies en donaties. De bestuursleden van Only Planet Foundation zijn: Emmy van Rooyen (voorzitter), Folkert van der Molen (secretaris) en Roger van Lier (penningmeester).

Gezamenlijk nemen zij een brede mix aan ervaring mee op het gebied van cultuur, onderwijs, duurzaamheid en ondernemerschap. Emmy van Rooyen is voormalig directeur-eigenaar van AFTER’S COOL, is mentor bij NLgroeit en bekleed diverse bestuursfuncties, zoals bij Enterpreneurs’ Organization. Folkert van de Molen is duurzaam ondernemer, beheert diverse web portals op het gebied van duurzaamheid en is partner van het duurzame sprekersbureau SpeakOut. Roger van Lier is als Chief Growth Officer bij Van Lier Management & Participaties gespecialiseerd in het begeleiden van familiebedrijven naar hun volgende groeifase.

Emmy van Rooyen

Emmy van Rooyen is voormalig directeur-eigenaar van AFTER’S COOL en heeft derhalve veel ervaring in het onderwijs. Zij is bijzonder geïnteresseerd in leermethodes en hoe dit kan aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Verder is zij jeugdvoorlichter bij Unicef, mentor bij NLgroeit en bekleedt zij diverse bestuursfuncties, zoals bij Entrepreneurs’ Organization.

Folkert van der Molen

Folkert van der Molen is duurzame ondernemer met zijn onderneming Van der Molen E.I.S. Hij runt een viertal duurzame web portals waaronder het grote Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen. Hij is de initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse MVO Manager van het Jaar verkiezing. Ook is hij founder en organisator van 20 edities van het Nationaal Sustainability Congres, dat in de jaren 2000-2021 het jaarlijkse grootste duurzaamheidscongres van Nederland was. Ook is hij partner van het duurzame sprekersbureau SpeakOut. Tenslotte is hij co-founder en organisator van CSRD DAY 2024 en initiatiefnemer van de Nederlandse CSRD Awards.

Roger van Lier

Als bestuurslid bij Stichting Only Planet Foundation brengt Rogier van Lier zijn langdurige ervaring als Chief Growth Officer bij Van Lier Management & Participaties BV mee, waar hij familiebedrijven begeleidt naar hun volgende groeifase. Met een focus op strategie, structuur en leiderschap werkt hij nauw samen met directies en DGA’s. Hij gebruikt tools zoals Lumina Spark om teamdynamiek te versterken en duurzame groei te faciliteren, zowel door interne optimalisatie als door het aantrekken en verstrekken van groeikapitaal.

Over Only Planet

Only Planet is het duurzame theaterspektakel dat vanaf medio 2025 in een aantal grote steden gaat plaatsvinden. Het is een reizend theaterspektakel met een programma van zeven dagen per week, volledig in het teken van het beter zorgen voor onze aarde. Het project is geïnspireerd op het boek Only Planet van Tim van Hattum (Wageningen University) waarin hij 7 natuurlijke routes naar een hoopvolle toekomst voor moeder aarde beschrijft. Zijn kernboodschap is: de oplossingen zijn er, maar we moeten ze wel gaan toepassen.

De centrale blikvanger is de EcoDome, een grote koepeltent. De theatervoorstelling Only Planet belooft een muzikale en visuele belevenis te worden. Middels adembenemende 360° projecties op de binnenzijde van het koepeldak brengen we prachtige werelden tot leven. Op het terrein van Only Planet vinden ook allerlei andere activiteiten rondom het thema duurzaamheid plaats zoals voor scholen of bedrijven. Uiteindelijk hopen we bij iedere bezoeker een kleine gedragsverandering te bereiken op het gebied van duurzaamheid waardoor de gezamenlijke impact hoog is.

Only Planet wordt gemaakt door producenten Peet Nieuwenhuijsen en Frank de Goede samen met regisseur William Spaaij. Voor de realisatie wordt samengewerkt met technisch productiepartner Unlimited Productions BV uit Breda. Het evenement zal zelf ook zo duurzaam als mogelijk van opzet zijn, hiervoor wordt samengewerkt met Green Leisure Group.