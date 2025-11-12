Klimaatverandering zorgt voor meer tropische dagen, warme nachten in de zomer en minder vorstdagen in de winter. In Nederland neemt het risico om te overlijden toe als het heet is. De gemeente Amsterdam wil weten wat dit voor hun inwoners betekent. Het RIVM onderzocht daarom of er in Amsterdam tussen 2007 en 2019 een verhoogd overlijdensrisico was bij hoge en lage temperaturen. Daaruit blijkt dat ouderen, bewoners van buurten met een lage sociaaleconomische status en buurten met weinig groen een hoger risico hebben om te overlijden door hitte. Vooruitkijkend schat het RIVM dat het aantal overlijdens door hitte in Amsterdam zal stijgen.

Verwachte stijging aantal sterfgevallen door hitte

Het RIVM schat dat in Amsterdam het aantal sterfgevallen per jaar door hitte stijgt van 110 naar ongeveer 250 in 2050, afhankelijk van het klimaatscenario. Er zijn geen duidelijke verschillen in de risico’s bij lage temperaturen tussen de verschillende groepen inwoners. Het RIVM baseert zich hierbij op de scenario’s van het KNMI(Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), de relatie tussen temperatuur en sterfte en de verwachte vergrijzing van de Amsterdamse bevolking. De resultaten van dit onderzoek zijn voor het grootste deel vergelijkbaar met andere onderzoeken in Nederland.

Hitte ernstig klimaatrisico voor gezondheid

Blootstelling aan hoge temperaturen is een ernstig klimaatrisico voor de menselijke gezondheid. Naast hogere sterfterisico’s kan hitte ook leiden tot ziekte of uitval op arbeidsmarkt. Het is belangrijk om onderzoek te doen naar de relatie tussen hoge en lage temperaturen op de gezondheid, om de impact van klimaatverandering op gezondheid te kunnen inschatten.

Het RIVM deed dit onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam.