De invoering van zero-emissiezones in 14 grote steden op 1 januari 2025 kan op steun van veel ondernemers en bedrijven rekenen. Door de politiek wordt daaraan getwijfeld, vanwege de benodigde investeringen in elektrische voertuigen. Echter, uit onderzoek van leasemaatschappij Ayvens blijkt dat slechts 34 procent van de ondernemers en bedrijven de zero-emissiezones als hinderlijk ervaren bij het uitvoeren van de bedrijfsvoering.

Het onderzoek van Ayvens is uitgevoerd onder zo’n 400 ondernemers en bedrijven. Hoewel veruit de meesten de zero-emissiezones niet als hinderlijk beschouwen voor hun bedrijfsvoering, bestaan er wel zorgen. Zo’n 46 procent ziet het verduurzamen van stadslogistiek als een uitdaging. Roy Driessen, Segment Director Light Commercial Vehicle bij Ayvens Nederland, “Veel bedrijven zijn jaren geleden al begonnen met het verduurzamen van hun wagenpark. De investering die gedaan is kan moeilijk terugverdiend worden als ze moeten concurreren met anderen, die geen kosten hebben gemaakt voor duurzaam vervoer.”

Daarbij zien bedrijven ook de voordelen van elektrisch rijden. Ondernemer Tonnie Soares van Soares Parket is al overgestapt op elektrisch vervoer en zegt daarover. “Het is overzichtelijker. We gebruiken een systeem waarbij alle laadtransacties automatisch worden geregistreerd en gefactureerd. Dat is een stuk efficiënter. En qua kosten ben ik er tot nu toe goedkoper mee uit, zeker als je de korting op de wegenbelasting meerekent.”

En hij is niet de enige die overgestapt is. John van den Dungen van The Operations Company: “We hebben straks 12 elektrische bedrijfswagens operationeel. De rest is nog diesel, maar we werken aan verdere stappen in de elektrificatie. Mijn advies aan ondernemers die de overstap nog moeten maken: begin gewoon. Zelfs al is het maar met een voertuig. Elektrisch rijden vraagt om een andere aanpak en brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals laadbeheer en kosten. Hoe eerder je begint, hoe meer ervaring je opdoet.”

Zero-emissiezones in meer steden

Opvallend is verder dat een grote groep ondernemers niet negatief is over verdere uitbreiding van de zero emissie zones. Zo’n 48 procent geeft aan dat die in meer steden mogen worden ingevoerd, slechts 23 procent vindt dat geen goed idee, de rest staat daar neutraal in.

Roy Driessen: “Er is een groep ondernemers voor wie een elektrische bestelwagen echt geen optie is, daar moeten we ook niet de ogen voor sluiten, maar in de meeste gevallen is er voor hen een ontheffing mogelijk. Voor uitstel van de zero-emissiezones is het wat ons betreft inmiddels te laat. Zowel bedrijven als gemeentes hebben al flinke investeringen gedaan.”

Overgangsjaar

Ondernemers en bedrijven die hun wagenpark nog moeten verduurzamen krijgen daar de tijd voor. Euro 5-dieselvoertuigen mogen tot 2027 in de zero-emissiezones blijven rijden en Euro 6-dieselvoertuigen zelfs tot 2028. Voor vrachtwagens geldt een nog ruimere regeling, Euro 6-bakwagens van maximaal 5 jaar oud hebben toegang tot 2030, net als Euro 6-opleggertrekkers van maximaal 8 jaar oud.