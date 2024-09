Over 2024 zullen veel bedrijven in hun jaarverslag voor het eerst moeten voldoen aan de nieuwe CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive). Ze gaan dan uitgebreider rapporteren over hun impact op mens en milieu. Dit is complex, en voor veel bedrijven nieuw. Met elkaar moeten we leren hoe je dit het beste kan doen. Om hun leden en branches goed voor te lichten en te helpen slaan VNO-NCW en MKB-Nederland, ondersteund door het Ministerie van Economische zaken (EZ), de handen ineen met de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Meer impact maken met elkaar

Het doel van de samenwerking is om zoveel mogelijk bedrijven, branche- en ondernemersverengingen te informeren, inspireren en op weg te helpen met de CSRD. Zo maken we samen meer impact. Om ondernemingen te helpen, worden o.a. speciale events en webinars georganiseerd en best-practices gedeeld. Ook wordt ingespeeld op de behoeften van verschillende sectoren en komt er passende ondersteuning die gratis toegankelijk gemaakt wordt. Waar mogelijk bundelen de organisaties de komende tijd de krachten met andere samenwerkingspartners om nog meer ondernemingen te ondersteunen.

Wat is CSRD?

De CSRD verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid in hun eigen organisatie en hun keten op een groot aantal criteria. Het doel is via deze rapportage bedrijven te stimuleren om internationaal maatschappelijk verantwoorder te ondernemen. Veel ketens van bedrijven zijn internationaal en daar is vaak de grootste impact op mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Welke rol spelen ondernemers in het behalen van deze doelstellingen, en wat houdt die rapportage nu precies in? Hoe kunnen brancheverenigingen ondernemingen ondersteunen om hiermee aan de slag te gaan?

Wat organiseren we?

In de aanloop naar 2025 nodigen wij brancheverenigingen uit om middels verschillende evenementen en platforms kennis uit te wisselen en samen op te trekken. We bundelen en publiceren de lessen die hieruit getrokken worden, zodat branches en bedrijven er zelf verder mee aan de slag kunnen. Zo maken we de CSRD samen een stuk toegankelijker!

Hieronder een overzicht van de ondersteuning en activiteiten die wij voor brancheverenigingen en bedrijven organiseren:

1. Community of Practice voor brancheverenigingen

In de Community of Practice staan kennisdeling en samenwerking centraal. Onder begeleiding van experts duiken we in het vraagstuk hoe branches dienstverlening over de CSRD kunnen inrichten en verrijken, en onderzoeken we of er synergie of partnerschap mogelijk is tussen sectoren. We starten met de volgende twee thema’s:

Community of Practice 1: betekenisvolle stakeholderdialoog

Transparantie in de keten is een belangrijk onderdeel van de CSRD, omdat het de (ongewenste of ongekende) impact op mens en milieu in kaart kan brengen. Maar hoe begin je aan deze transparantie te vergroten, als je dit nog nooit hebt gedaan? Hoe kan je een betekenisvolle dialoog aangaan met de verschillende stakeholders in je keten?

Vindt plaats op 3 oktober 2024. Meer informatie en inschrijven via deze link: CSRD Community of Practice: betekenisvolle stakeholderdialoog

De CSRD is in 2022 goedgekeurd door het Europees Parlement. Dit betekent dat er al flink wat branches, bedrijven, en adviesbureaus aan de slag zijn gegaan met het thema. Wat hebben verschillende organisaties binnen deze Community of Practice al rondom de CSRD ontwikkeld of uitgerold? We delen verschillende tools met elkaar, en bieden daarmee meer overzicht. Welke tools zijn het effectiefst, en hoe kunnen deze elkaar versterken?

Vindt plaats op 17 oktober. Meer informatie en inschrijven via deze link: CSRD Community of Practice: sectorale ondersteuning en tooling voor de CSRD

2. Q&A sessies

Een vraag- en antwoordsessie waarbij we de verdieping opzoeken. Van tevoren kunnen branches en bedrijven vragen inzenden, die wij tijdens een webinar zullen behandelen. Ook hiervoor hebben wij twee sessies ingepland, met verschillende thema’s:

Q&A sessie 1: Betrouwbare data.

Vindt plaats op 19 november 2024 van 11:15-12:00

Wanneer zijn data ‘goed genoeg’ voor de CSRD? Kan er eventueel gebruik gemaakt worden van schattingen of sectordata, en wat doet dit met databetrouwbaarheid? Hoe kunnen data gebruikt worden om tot duurzame doelstellingen te komen? Deze vragen zullen, naast de vragen rondom dit thema die de kijker zelf heeft ingestuurd, uitgebreid besproken worden.

Vindt plaats op 3 december 2024 van 11:15-12:00

Het einde van boekjaar 2024 nadert. Staat alles klaar om met de CSRD-rapportage aan de slag te gaan? Aan het eind van het webinar gaat de kijker naar huis met een handige lijst om te controleren of alles goed is voorbereid (en waar prioriteiten gelegd moeten worden als dit niet het geval is) om te starten met meten en te komen tot goede resultaten.

3. Communicatiemateriaal inclusief best practices

Eerder is door VNO-NCW en MKB-Nederland een CSRD-communicatiepakket voor brancheverenigingen ontwikkeld en daarnaast biedt de SER een vraag- en antwoord document aan. We ontwikkelen extra communicatieproducten die brancheverenigingen kunnen gebruiken om hun leden te informeren over de CSRD. Daarbij houden we rekening met inzichten die wij tijdens de bijeenkomsten en evenementen ophalen, om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de vragen die spelen.

Deze kant-en-klare informatiepakketten kunnen door branches en ondernemersorganisaties gebruikt worden om door te zetten naar hun eigen achterban van bedrijven. Ook creëren we een overzicht van bestaande bruikbare communicatie en informatie over de CSRD dat dient als hulpmiddel.

4. Sector Stakeholderbijeenkomst

Voor veel bedrijven is het nieuw om op gestructureerde wijze informatie bij stakeholders op te halen en te gebruiken als input voor het duurzaamheidsverslag. Om het opzetten van een stakeholderbijeenkomst en de uitkomsten ervan inzichtelijk te maken voor bedrijven en branches, organiseren wij er één met 3 sectoren. De focus hierin zal liggen op gezamenlijke stakeholders, zoals overheid, bedrijven werkzaam in de sector, vakbonden, banken, en ngo’s.

De informatie die bedrijven en branches halen uit de stakeholderbijeenkomst, kunnen ze gebruiken voor hun eigen duurzaamheidsstrategie, én het opzetten van toekomstige stakeholderbijeenkomsten. Geleerde lessen brengen we samen in één stappenplan voor brancheverenigingen voor het organiseren van stakeholderbijeenkomsten t.b.v. de materialiteitsanalyse van hun leden.

5. Format CSRD Dienstverlening voor branches

Hoe ondersteun je als branche je leden, als het aankomt op de CSRD? Wij zullen een format creëren dat branches kunnen overnemen om hun leden te informeren en aan te zetten tot actie. Deze kunnen per sector/branche toegespitst worden. Zo maken we de CSRD inzichtelijk en relevant voor iedereen.

6. Evaluatie en opschaling

We brengen een advies uit naar EZ waarin staat welke dienstverlening en tools (in brede zin) m.b.t. de CSRD zouden moeten worden opgeschaald naar meerdere sectoren.