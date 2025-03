Het Omnibusvoorstel van de Europese Commissie stelt een wijziging van de reikwijdte en fasering van de CSRD-rapportageverplichtingen voor. Dit heeft gevolgen voor grote ondernemingen en accountantsorganisaties. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijft inzetten op betrouwbare en transparante duurzaamheidsinformatie. We handhaven het ingroeipad voor grote beursgenoteerde ondernemingen en accountantsorganisaties en ondersteunen de voorbereiding op de CSRD door middel van onderzoek en publicaties.

Omnibusvoorstel: verkleinde reikwijdte en inperking rapportageverplichtingen

Het Omnibusvoorstel beoogt een vereenvoudiging en stroomlijning van duurzaamheidsregels. Hierdoor vermindert naar verwachting het aantal beursgenoteerde ondernemingen dat onder de CSRD zal vallen – en dus onder het verslaggevingstoezicht van de AFM – van ongeveer 160 naar iets meer dan 100 (wave 1). Voor andere ondernemingen (wave 2) en beursgenoteerd mkb (wave 3) wordt de implementatie uitgesteld. Het voorstel is dat wave 1- en wave-2-ondernemingen met minder dan 1000 werknemers, en alle wave 3-ondernemingen, geheel buiten de reikwijdte van de CSRD vallen. Dit vooruitzicht heeft impact op ondernemingen – en daarmee ook op accountantsorganisaties – die zich al hebben voorbereid op naleving van de CSRD.

AFM benadrukt belang transparantie en betrouwbaarheid

Het Omnibusvoorstel is een politieke keuze en nog niet definitief. De AFM vindt het cruciaal dat de beschikbaarheid van betrouwbare en transparante duurzaamheidsinformatie gewaarborgd blijft. De AFM juicht toe dat voor wave 1 de dubbele materialiteit behouden blijft en kan zich vinden in een stroomlijning van de rapportagevereisten. We maken ons zorgen over het volledig vrijwillige karakter van duurzaamheidsrapportering (VSME-standaard) voor grote beursgenoteerde ondernemingen met <1000 werknemers. Dit kan leiden tot minder informatie voor beleggers en andere stakeholders.

Daarnaast beperkt het schrappen van het vooruitzicht op ‘reasonable assurance’ de groei naar meer (zekerheid bij) betrouwbare informatie voor stakeholders, omdat auditors minder diepgaande controles hoeven uit te voeren.

Duurzaamheidsverslagen 2024 zijn onderdeel van CSRD-ingroeipad

De voorbereiding op de CSRD-vereisten is een reis omgeven met onzekerheden. De AFM houdt vast aan een ingroeipad. De duurzaamheidsverslagen over 2024 die grote beursgenoteerde ondernemingen deze maanden publiceren zijn daar onderdeel van.

Geplande onderzoeken dragen bij aan learning curve

Zoals aangekondigd in de Agenda 2025 onderzoekt de AFM dit jaar duurzaamheidsrapportages van grote beursgenoteerde ondernemingen. De focus ligt hierbij op de dubbelematerialiteitsanalyse en toelichting van impact, kansen en risico’s. Ook onderzoekt de AFM hoe OOB-accountantsorganisaties zich voorbereiden op het verlenen van assurance op basis van de CSRD, met specifieke aandacht voor het stelsel van kwaliteitsbeheersing rondom duurzaamheidsassurance en de uitgevoerde assurancewerkzaamheden bij een beperkte mate van zekerheid.

De onderzoeken zullen niet leiden tot handhaving, tenzij er sprake is van flagrante overtredingen. De AFM kiest voor een coöperatieve benadering, waarbij ondernemingen en accountants worden gestimuleerd om hun voorbereiding op de CSRD te verbeteren. Onze onderzoeken en publicaties dragen bij aan een gezamenlijke learning curve.

Oproep AFM: blijf inzetten op transparante duurzaamheidsinformatie

Ondanks dat de CSRD nog niet is geïmplementeerd in de nationale wetgeving en dat de Omnibusplannen zien op versimpeling, roept de AFM beursgenoteerde ondernemingen en accountantsorganisaties op om zich te blijven inzetten voor betrouwbare en transparante duurzaamheidsinformatie. Ondernemingen geven (en krijgen) hiermee inzicht in hun duurzaamheidsrisico’s en -kansen en hun impact op mens en milieu. Beleggers, investeerders en andere stakeholders kunnen zo keuzes maken die passen bij hun duurzaamheidsvoorkeuren. Het is ook de verwachting dat transparantie duurzamer gedrag van ondernemingen stimuleert.