De Oerlemans Packaging Group gaat onder een nieuwe naam toonaangevend te werk in de verduurzaming van de verpakkingseconomie. Tijdens het congres ‘Verduurzamen doen we Samen’ lanceerde de groep van zeven verpakkingsproducenten de nieuwe naam OPACKGROUP. Met de presentatie van de IMPACT-visie is een concreet plan gepresenteerd aan het ruim 500 koppige publiek in Theater aan de Noordkade. CEO Joan Hanegraaf nam na 20 jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid in diverse brancheorganisaties afscheid, waarmee hij meer ruimte krijgt om het sterk gegroeide bedrijf richting te geven in de transitie naar een circulair opererende verpakkingsproducent.

Het congres is de apotheose van twee decennia aan branchewerk van Hanegraaf, voornamelijk op verpakkingsvlak. De Brabander wil vooral een constructieve boodschap achterlaten voor de sector: “VerduurSamen schrijven wij bij OPACKGROUP met een S”

Directeur duurzaamheid Rob Verhagen neemt de visie van Hanegraaf mee door hem op te volgen in de bestuursfunctie van voorzitter bij NRK Verpakkingen en StiMO. “Als wij over duurzaamheid spreken – dan bedoelen we IMPACT: met focus op: Innovatie, Medewerkers, Partners, Ambassadeurschap, Climate impact en Transparantie.” Meteoroloog Helga van Leur houdt van een pragmatische aanpak: “Ondernemen is met ups en downs uitvinden hoe jij kan bijdragen aan een betere wereld.” De directeur van MVO Nederland Maria van der Heijden volgt de ontwikkeling bij de verpakkingsproducent met belangstelling. “Verduurzamen is voor veel bedrijven lastig: wees moedig in je ongemak en gebruik je invloed als leider.”

Goede voorouders

Soms moet de waan van de dag en de problematiek van het moment worden overstegen met een grotere gedachte. Filosofe en voormalig Denker des Vaderlands Daan Rovers heeft een eigenzinnige kijk op verduurzaming: de vraag ‘Hoe word ik een goede voorouder’ staat centraal in haar verhaal – een creatieve invalshoek, wat stof tot nadenken geeft. Het is een contrast met OPACKGROUP-partner en leverancier DOW. Marco ten Bruggencate, ook betrokken als president van brancheorganisatie Plastics Europe, bekijkt meer vanuit de industrie naar de verduurzaming in een wereld waar het gebruik van grondstoffen én decarbonisatie essentieel is. “De schaal en complexiteit van de aankomende transitie is gigantisch, maar: je kunt meer dan je denkt”

Officier Oranje-Nassau

Hans Tanger, de managing director van de OPACKGROUP die sinds zijn komst in 2020 verantwoordelijk is voor de procesmatige aanpak. “We sturen op IMPACT. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor onze industrietak en de maatschappij als geheel, al kost dat steeds meer tijd en energie.” Kortom: een mooi momentum in Veghel, waar de hele keten bij elkaar is gekomen om inhoudelijk slagen te maken over de verduurzaming van verpakking. Extra feestelijk maakt de gouden rand van het vijftig jarig jubileum van dochterbedrijf Oerlemans Plastics, waar het verhaal van groeien en duurzaam door-ontwikkelen in 1972 is begonnen. Aan het einde van het officiële programma is Hanegraaf voor zijn (inter-) nationale branchewerk door burgemeester Van Rooij van gemeente Meijerijstad bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Het theater is zo decor geworden van samenkomst met partijen uit de hele keten; een fysiek voorbeeld van het samen verduurzamen.