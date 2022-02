Ochama biedt plantaardige producten vanaf nu aan voor prijzen die op hetzelfde niveau liggen als de gemiddelde prijs van dierlijke equivalenten bij supermarkten. Bovendien legt de nieuwe, omnichannel retailer met ingang van vandaag drie keer zoveel verschillende plantaardige zuivel- en vleesvervangers in de virtuele schappen. Zo wil de innovatieve aanbieder van food en non-food producten voldoen aan de grote behoefte van consumenten, en plant-based en vegetarisch toegankelijk maken voor iedereen.

Uit onderzoek en consumentenfeedback blijkt dat een groeiende groep consumenten een sterke behoefte heeft aan plant-based producten. Bijna 30% van de Europeanen wil zijn consumptie van plantaardige vervangers van zuivel- en vleesproducten aanzienlijk verhogen. Voor Nederland geldt dat nog meer. Ons land telt het hoogste percentage flexitariërs van Europa[1]: 42%. CBS-onderzoek wijst uit dat ruim een derde van de Nederlanders zegt vaker vegetarisch te koken dan twee jaar geleden. Daarbij eten Nederlanders van alle Europeanen de meeste vleesvervangers en besteden zij het meeste geld aan plantaardige varianten. Bijna de helft van de flexitariërs (45%) zegt de huidige keuze aan plant-based producten in de supermarkt nu echter te beperkt te vinden. De meestal veel hogere prijs is vaak een belangrijke belemmering[2] om voor deze milieuvriendelijkere categorie te kiezen.

Voldoen aan de klantbehoefte

Bieden van een optimale klantervaring heeft bij Ochama de hoogste prioriteit. Daarom bekijkt de disruptieve retailer continu hoe hij zijn productaanbod zo goed mogelijk kan afstemmen op de vraag. Kayee Tjahjadi-Lam, Chief Marketing Officer bij Ochama: “Het zit in ons DNA om een innovatieve en geld besparende winkelervaring te bieden. Toen we vorige maand onze derde en vierde winkel openden[3], beloofden we dat we ons assortiment zouden blijven uitbreiden op basis van de behoeften van onze klanten. Daarom bieden wij nu meteen al flink meer plant-based producten aan en zullen we ook dit deel van ons assortiment de komende tijd verder blijven verbreden. We willen niet dat de verkoopprijs voor consumenten een barrière vormt om een bewuste keuze te maken. Daarom brengen we plantaardige producten nu naar hetzelfde prijsniveau als dat van vlees- en zuivelproducten bij supermarkten.”

De consument profiteert mee

Ochama is de retailer bij uitstek die deze radicale stap op het gebied van prijs kan zetten. De innovatieve winkelketen is bijna volledig geautomatiseerd. Door gebruik te maken van onder meer hightech robots en geavanceerd supply chain management werkt de omnichannel retailer zeer efficiënt. Mark den Butter, Chief Operations Officer bij Ochama: “Zeker nu de dagelijkse boodschappen door de inflatie al enige tijd flink duurder zijn[4], kijken we graag waar en hoe we onze klanten kunnen laten meeprofiteren van de kostenbesparingen die wij in onze operatie realiseren. Om de keuze voor plantaardige producten voor al onze klanten toegankelijk te maken, nemen we ook met minder marge genoegen bij de verkoopprijs.” Members van Ochama besparen bovendien altijd nog eens 10% extra. Automatisch ontvangen ze 10% van elk aankoopbedrag, als tegoed voor volgende aankopen binnen het hele food en non-food assortiment.

Kayee Tjahjadi-Lam: “Ochama’s missie is het creëren van een duurzamere toekomst door het heruitvinden van retail door middel van technologie en service. We hechten veel belang aan het nemen van onze verantwoordelijkheid, en het bijdragen aan een leefbare wereld voor mens, dier en klimaat. In onze one-stop shop kunnen consumenten vrijwel alles wat ze nodig hebben in één keer kopen. Dat scheelt een hoop heen en weer rijden, van winkel naar winkel, en dus een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot. Ook kijken we hoe we bewuste keuzemogelijkheden makkelijker kunnen maken voor onze klanten. Zoals we dat nu met ons productaanbod en onze prijsstelling doen.”

[1] Onderzochte landen: Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

[2] Dit blijkt ook uit onderzoek van de Wageningen Universiteit.

[3] De opening van de Ochama Pickup Shop in Amsterdam (Diemen) was op 17 januari jl. en de shop in Utrecht opende op 28 januari jl. zijn deuren.

[4] In januari +7,6% vergeleken met een jaar eerder. Daarmee is de inflatie in Nederland hoger dan het Europees gemiddelde (+5,6%), berekende statistiekbureau Eurostat.