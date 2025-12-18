Nyenrode Business Universiteit heeft het academisch jaar 2024-2025 afgesloten met een duidelijke financiële turnaround en een stevige basis voor groei. De omzet steeg met 2,75% naar €77,1 miljoen. Het nettoresultaat verbeterde fors: van een verlies van €3,9 miljoen vorig jaar naar een positief resultaat van €2,36 miljoen, vooral door hogere inkomsten uit bachelor- en masterprogramma’s en gerichte kostensturing. Ook de solvabiliteit steeg naar 45,4%. Dit resultaat biedt ruimte om te blijven investeren in de kwaliteit en vernieuwing van het onderwijs.

Strategische koers en toekomstgerichte investeringen

Voorzitter van het College van Bestuur, Micky Adriaansens, benadrukt: “De solide financiële resultaten geven ons de ruimte om te investeren in wat onze studenten, deelnemers en partners van ons verwachten: relevant en toekomstgericht onderwijs. In een wereld van snelle technologische ontwikkelingen en geopolitieke veranderingen leiden we professionals op die verbinding kunnen leggen, weloverwogen keuzes maken en duurzaam impact realiseren. Dat doen we met vernieuwde programma’s, een sterke integratie van digitale en AI-ontwikkelingen in onze curricula en flexibele leertrajecten voor elke fase van een loopbaan. Zo blijft Nyenrode een bruggenbouwer tussen leiderschap, wetenschap en samenleving, waar kennis en verantwoordelijkheid elkaar versterken.”

Erkenning voor kwaliteit en impact

In 2025 zette Nyenrode belangrijke stappen: met de introductie van de Impact MBA, de eerste Engelstalige Accountancy-track en de herijking van de strategie voor 2025-2030. Die investeringen in onderwijskwaliteit vertaalden zich in onafhankelijke beoordelingen en rankings. De bacheloropleiding International Business Administration werd door de Keuzegids Universiteiten uitgeroepen tot de beste van Nederland binnen haar categorie. Ook steeg Nyenrode in de Financial Times European Business School Ranking. Binnen deze ranking werd Open Executive Education opnieuw beoordeeld als de beste van Nederland, wat de sterke positie van Nyenrode voor professionals onderstreept. In mei volgde bovendien de B Corp-certificering, als erkenning voor de maatschappelijke en ecologische impact die de universiteit realiseert.

Met ruim 7.500 studenten en deelnemers per jaar biedt Nyenrode een breed portfolio: van de Bachelor of Science in Business Administration en Master of Science in Management tot gespecialiseerde programma’s in Accountancy, Controlling en Tax, internationale MBA-trajecten en Executive Education. De campus in Breukelen – met haar historische kasteel en groene omgeving – vormt het hart van deze community, aangevuld met locaties in Amsterdam en Den Haag. Nyenrode onderscheidt zich door kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en een sterke verbinding tussen wetenschap en praktijk.

Met een gezonde financiële basis en een duidelijke koers blijft Nyenrode werken aan haar maatschappelijke opdracht: het opleiden van leiders die betekenisvol bijdragen aan organisaties en samenleving.