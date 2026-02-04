Veel zorgprofessionals werken hard aan de verduurzaming van de zorg. Toch stokt het vaak op het moment dat grote groepen mensen fundamenteel anders moeten gaan werken. Vaak lopen medewerkers met een groen hart vast op (praktische) bezwaren wanneer zij collega’s willen inspireren. Hoe zorg je ervoor dat duurzame ideeën in het ziekenhuis, revalidatiecentrum of een categorale instelling ook écht van de grond komen. Met het programma Train-de-ambassadeurs duurzame zorg helpt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen medewerkers om verduurzaming structureel te borgen binnen de eigen organisatie. Dit is een aanvulling op de andere projecten van de NVZ die bijdragen aan de Green Deal Duurzame Zorg.

In 2026 start dit landelijke programma voor medewerkers van NVZ-leden. Het programma wordt uitgevoerd door Stichting Klimaatpsychologie, een netwerk van meer dan 200 psychologen met ruime ervaring in opleiden en adviseren.

Deelnemers aan het ambassadeursprogramma krijgen inzicht in én ontwikkelen praktische vaardigheden op het gebied van gedragsverandering, sociale kantelpunten, planetaire gezondheid, effectieve communicatie en het omgaan met verschillende emoties, meningen, visies en belangen. Zo leren zij collega’s beter meenemen en groene initiatieven duurzaam te verankeren in de organisatie.

Voor wie?

Het programma is bedoeld voor leidinggevenden, zorgprofessionals en medewerkers in ondersteunende functies met een groen en duurzaam hart. Het programma bestaat uit:

een praktische in-house training van circa 3 uur

intervisie

digitale kennisbites

regionale evenementen

ontwikkeldagen over leiderschap & duurzaamheid

Alle leden van de NVZ hebben recht op dit gratis programma. Het is mogelijk om met een deel van de activiteiten mee te doen. Medewerkers van ziekenhuizen en revalidatiecentra worden in de aankomende periode benaderd door de medewerkers van Stichting Klimaatpsychologie.

Samen bouwen we aan een sterk netwerk van groene ambassadeurs in ziekenhuizen.

Wil je actief meedenken?

Dan ben je van harte welkom bij de online co-creatie-sessie op maandag 2 maart (10:00-11:00) of bij de co-creatie op woensdag 11 maart (10:00-12:00) live bij Kentalis in Utrecht.

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over een training bij jou in de organisatie of denk je graag mee over de inhoud van het programma tijdens een co-creatie-sessie? Mail naar: duurzamezorg@klimaatpsychologie.com