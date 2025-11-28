De NVWA trekt de boete-aankondiging voor het gebruik van de benaming ‘vegetarisch gehakt’ in. Dat laat de autoriteit weten in een telefoongesprek met Vivera-CEO Willem van Weede, waarin de organisatie aangeeft voorlopig af te zien van handhaving van de zogenoemde gehaktwet.

Het plantaardige voedingsmerk, dat eerder deze week de aankondiging voor de boete ontving, is blij met de beslissing van de NVWA. Tegelijkertijd ziet Vivera dit als een eerste stap richting het wijzigen van de wetgeving. Van Weede: “Nu de NVWA de handhaving staakt, moeten we het probleem bij de kern aanpakken. We zijn blij met dit besluit, maar begrijpen dat de NVWA simpelweg uitvoert wat in de wet staat. De verouderde gehaktwet is hiermee nog niet aangepast. Deze wet is ooit bedoeld om de voedselveiligheid van dierlijk gehakt te garanderen, maar is niet relevant voor vegetarisch gehakt. Zolang die wet bestaat, is dit vooral een pauzeknop. Deze ontwikkeling maakt wel de weg vrij om te doen wat nodig is: werken aan een wet die past bij deze tijd en die consumenten en de eiwittransitie niet belemmert.”

Wetswijziging

De marktleider in vleesvervangers roept consumenten daarom nog steeds op om de petitie ‘Maak gehakt van de wet’ van ProVeg tegen de huidige wet te ondertekenen. Van Weede: “Het is niet de eerste keer dat via dit soort wetgeving wordt geprobeerd om productnamen aan te passen, terwijl onderzoek laat zien dat naamswijzigingen consumenten juist meer verwarren. Ook hangt er een volgend risico boven ons hoofd: 11 december wordt er in Europa gestemd over een wet die namen als burger en worst verbiedt voor plantaardige producten. We moeten daarom de handen ineenslaan om gehakt te maken van dit soort wetgeving.”

Eiwittransitie

Het aanpassen van de wet is volgens Vivera en haar partners van groot belang. Van Weede: “Toegankelijke plantaardige voeding draagt sterk bij aan het tegengaan van klimaatverandering, een gezonder dieet en voorkomt dierenleed. Om de overheidsambitie van 50 procent plantaardige eiwitten in 2030 waar te maken, is het cruciaal dat de politiek de eiwittransitie ondersteunt en niet belemmert.”