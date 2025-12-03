De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij met het rapport van de Overlegtafel CO 2 -heffing Industrie. Er zijn snel stevige maatregelen nodig voor meer energie-onafhankelijkheid, een betere concurrentiepositie van de Nederlandse industrie en voor het klimaat. De benodigde maatregelen staan gelukkig behoorlijk concreet in het rapport ‘Kantelpunt voor klimaat en industrie’. Er is voor de formerende partijen ook nog het nodige te kiezen. ‘We roepen de aanstaande regering op om dit snel te vertalen in actie. Bedrijven snakken naar betrouwbare energie, én naar duidelijkheid over hun pad naar verduurzaming. Maak groene bedrijven groot en grote bedrijven groen!’ zegt Olof van der Gaag, voorzitter NVDE. De NVDE nam deel aan de overlegtafel CO2-heffing en Van der Gaag lichtte de resultaten vanochtend toe bij de aanbieding aan minister Hermans.

Cruciale elementen in het rapport van de overlegtafel zijn volgens de NVDE:

Eén miljard euro per jaar om de SDE++ en andere subsidies voort te zetten zodat bedrijven snel grote investeringsbeslissingen kunnen nemen.

€ 125 miljoen per jaar voor flexibeler gebruik van het net (flex-E-XL subsidie), zodat netcongestie vermindert en de netkosten lager kunnen worden.

‘2+2’ voor ruimtelijke procedures: rond ruimtelijke procedures binnen 2 jaar af en reserveer 2 procent van het grondoppervlak voor energieprojecten.

Creëer vraag naar groene producten van de industrie, om zo de hele keten van verduurzaming rendabel te krijgen.

Verbeter de handhaving van de Energiebesparingsplicht. Energiebesparing helpt ook tegen netcongestie.

Niet gratis