De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij met het rapport van de Overlegtafel CO2-heffing Industrie. Er zijn snel stevige maatregelen nodig voor meer energie-onafhankelijkheid, een betere concurrentiepositie van de Nederlandse industrie en voor het klimaat. De benodigde maatregelen staan gelukkig behoorlijk concreet in het rapport ‘Kantelpunt voor klimaat en industrie’. Er is voor de formerende partijen ook nog het nodige te kiezen. ‘We roepen de aanstaande regering op om dit snel te vertalen in actie. Bedrijven snakken naar betrouwbare energie, én naar duidelijkheid over hun pad naar verduurzaming. Maak groene bedrijven groot en grote bedrijven groen!’ zegt Olof van der Gaag, voorzitter NVDE. De NVDE nam deel aan de overlegtafel CO2-heffing en Van der Gaag lichtte de resultaten vanochtend toe bij de aanbieding aan minister Hermans.
Cruciale elementen in het rapport van de overlegtafel zijn volgens de NVDE:
- Eén miljard euro per jaar om de SDE++ en andere subsidies voort te zetten zodat bedrijven snel grote investeringsbeslissingen kunnen nemen.
- € 125 miljoen per jaar voor flexibeler gebruik van het net (flex-E-XL subsidie), zodat netcongestie vermindert en de netkosten lager kunnen worden.
- ‘2+2’ voor ruimtelijke procedures: rond ruimtelijke procedures binnen 2 jaar af en reserveer 2 procent van het grondoppervlak voor energieprojecten.
- Creëer vraag naar groene producten van de industrie, om zo de hele keten van verduurzaming rendabel te krijgen.
- Verbeter de handhaving van de Energiebesparingsplicht. Energiebesparing helpt ook tegen netcongestie.
Niet gratis
De overlegtafel CO2-heffing Industrie presenteerde drie aanvullende pakketten, bovenop een basispakket, met verschillende publieke investeringen. Het derde pakket wordt budgetneutraal genoemd. Hoewel dit natuurlijk voor de staatskas financieel aantrekkelijk oogt, benadrukt de NVDE dat dit zeker niet gratis is. Dit pakket veroorzaakt ook kosten en laat andere kosten niet zien, bijvoorbeeld die van klimaatverandering, het niet halen van doelen en verplichtingen (ook voor hernieuwbare energie) en verlengde importafhankelijkheid van fossiele energie. Ook de aantasting van de concurrentiepositie van de industrie is zeker niet gratis.Bron: Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)