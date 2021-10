NS Go: meer vervoerskeuze voor de werknemer, meer grip voor de werkgever

Ivo Steffens, directeur Commercie bij NS: “niemand weet hoe het einde van corona zal verlopen en niemand weet precies hoe het reisgedrag en het thuiswerkbeleid na de pandemie eruit komt te zien. We merken dat werkgevers daarmee worstelen. Onze nieuwe dienst NS Go gaat juist uit van die onzekerheid, waardoor werkgevers altijd het juiste vervoer aan hun werknemers kunnen bieden, ongeacht of je elke dag naar je werk gaat of alleen maar sporadisch. En zonder gedoe met bonnetjes die gedeclareerd moeten worden”.

Zelf bepalen

Met NS Go kunnen werkgevers zelf bepalen wanneer werknemers welke vervoersmiddelen kunnen gebruiken, bijvoorbeeld afhankelijk van de locatie en het doel van de reis. “Je kan ook bij slecht weer instellen dat medewerkers de mogelijkheid hebben om een taxi te bestellen”, aldus Steffens. Euronext is onlangs als eerste van een serie werkgevers met NS Go gestart. Via de NS-app kunnen hun werknemers alle ritten met fiets, trein, auto plannen, boeken en declareren.

Duurzaamheid

Uit gesprekken die NS de afgelopen maanden met werkgevers heeft gevoerd blijkt dat werkgevers meer zelf willen sturen op het reisbeleid van hun werknemers. Steffens: “Als werkgever heb je zo ook meer grip op de reiskosten, maar we weten dat ze ook andere afwegingen willen maken. Werkgevers willen in deze tijd hun personeel bijvoorbeeld stimuleren om wat vaker de auto te laten staan in het kader van duurzaamheid, maar ook als het gaat om de vitaliteit. Iemand die het openbaar vervoer gebruikt komt meer in beweging. Met NS Go is dat mogelijk en we denken graag met werkgevers mee hoe zij hun reisbeleid het beste kunnen inrichten op het nieuwe reisgedrag.”

Kijk voor meer informatie op ns.nl/nsgo.