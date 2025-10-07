Op 14 oktober is het International E-Waste Day, de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de snelst groeiende afvalstroom: elektronisch afval. NoWa – het eerste en enige sieradenmerk ter wereld dat sieraden maakt van goud en zilver uit oude telefoons – grijpt deze dag aan om mensen in beweging te krijgen.

Speciaal voor deze dag organiseert NoWa een actie in de winkel in De Hallen in Amsterdam: wie zijn oude telefoon inlevert, ontvangt een armbandje gemaakt van gerecycled materiaal. Zo wordt recyclen niet alleen nuttig, maar ook leuk en tastbaar.

“Wij willen laten zien dat een oude telefoon veel meer waard is dan een vergeten gadget in de la,” zeggen Joyce Lemmens en Josette de Vroeg – oprichters NoWa. “Door hem in te leveren, draag je bij aan een unieke keten in Nederland: van het inzamelen van telefoons, naar lokale recycling van edelmetalen, tot het maken van sieraden met sociale impact. Zo creëren we werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt én verkleinen we de afvalberg.”

Met deze actie benadrukt NoWa dat recyclen meer kan zijn dan een goed voornemen. Iedereen heeft wel een telefoon in de la liggen, en juist dat maakt het mogelijk om samen een groot verschil te maken. Er liggen er nog 27 miljoen alleen al in Nederlandse lades! Mensen moeten in de actie.

Praktische informatie

Actieperiode: 14 oktober 2025 (International E-Waste Day)

Locatie: NoWa Store, De Hallen, Hannie Dankbaarpassage 43, Amsterdam

Tijd: tussen 12.00 en 17.00 uur

Actie: Lever je oude telefoon in en ontvang een zilveren of verguld gouden armbandje (zolang de voorraad strekt)

Over NoWa

NoWa (No Waste) is het eerste sieradenmerk ter wereld dat edelmetalen uit oude telefoons haalt en er sieraden van maakt. Het volledige proces – van inzamelen tot smelten en maken – vindt plaats in Nederland. Daarbij werkt NoWa samen met sociale werkplaatsen om banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo combineert NoWa duurzaamheid met sociale impact en maakt recyclen persoonlijk, leuk en betekenisvol.