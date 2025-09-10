De Haagse Hogeschool heeft een nieuwe wetenschappelijke publicatie uitgebracht: “Data Requests in Value Chains: The Effects of Corporate Sustainability Reporting on SMEs in The Netherlands”. Het Engelstalige artikel is verschenen in het peer-reviewed tijdschrift Sustainability en is te vinden via de Open Access-site van uitgever MDPI. Met deze publicatie draagt de Haagse Hogeschool bij aan de internationale discussie over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en verbindt de hogeschool praktijkgericht onderzoek aan de wetenschappelijke literatuur. De studie is bovendien de eerste in zijn soort die binnen een Europees land systematisch in kaart brengt in welke mate het mkb duurzaamheidsgerelateerde dataverzoeken ontvangen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een omvangrijke steekproef, iets waar eerdere literatuur regelmatig om heeft gevraagd.

Onderzoek en resultaten

Het lectoraat New Finance onderzocht de impact van duurzaamheidsgerelateerde dataverzoeken van grotere bedrijven op het mkb in Nederland. Het onderzoek is gebaseerd op een enquête onder 431 mkb en 48 interviews, uitgevoerd eind 2024. De studie biedt zowel praktische als theoretische inzichten.

De belangrijkste bevindingen:

72% van het Nederlandse mkb heeft nog geen verzoek ontvangen om duurzaamheidsgegevens aan te leveren.

van het Nederlandse mkb heeft nog geen verzoek ontvangen om duurzaamheidsgegevens aan te leveren. Mkb’ers die deel uitmaken van internationale waardeketens worden vaker geconfronteerd met complexere eisen, vooral rond milieu-indicatoren zoals CO₂-uitstoot en materiaalgebruik.

Er is een duidelijke kloof tussen externe dataverzoeken en de interne prioriteiten van mkb’ers: veel bedrijven geven de voorkeur aan thema’s als gezondheid en veiligheid boven klimaatgerelateerde indicatoren.

Sommige mkb’ers zien dataverzoeken als kans om hun duurzaamheidsprestaties en marktpositie te versterken, maar veel bedrijven ervaren ze als last vanwege beperkte middelen, gefragmenteerde IT-systemen en onduidelijke regelgeving.

Conclusie en aanbevelingen

De Haagse Hogeschool concludeert dat de effecten van de CSRD veel verder reiken dan alleen grote ondernemingen. Er is behoefte aan: