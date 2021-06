Nieuwe scheider Coolrec zet afgedankte apparaten om in gegarandeerde kwaliteit plastics

Coolrec, dochteronderneming van Renewi en Europees marktleider in WEEE recycling, heeft 0,5 miljoen € geïnvesteerd in een elektrostatisch scheider om meer soorten hoogwaardige secundaire grondstoffen te genereren. Gisterenmiddag, 15 juni 2021, hield Coolrec op zijn locatie in Waalwijk een kleine ceremonie waarbij onder andere klanten, ketenpartners zoals Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN), de wethouder van de gemeente Waalwijk, alsook Renewi CEO, Otto de Bont aanwezig waren om de machine in gebruik te nemen. De machine verwerkt jaarlijks ongeveer 6.000 ton gemengd afgedankte elektrische apparaten (WEEE) en zet deze om in ABS- en HIPS-kunststof flakes met een zuiverheid van maar liefst 98%. De secundaire grondstoffen zijn uitermate goed geschikt voor de productie van nieuwe producten.

De Europese marktleider in WEEE-recycling heeft de machine opgebouwd in twee fasen; de eerste bestaat uit een macro-onzuiverheidsscheider om gemengde afvalstromen, zoals papier, houtvezels of stukjes rubber te verwijderen uit de op te schonen kunststofstromen. Het tweede proces sorteert kunststoffen per type op basis van de elektromagnetische lading, om uiteindelijk verschillende soorten secundaire grondstoffen (zoals ABS en HIPS kunststof flakes) te produceren voor gebruik in nieuwe producten.

De nieuwe productielijn blinkt momenteel uit in de productie van ABS- en HIPS-flakes met een zuiverheid van meer dan 98%. Deze prestatie maakt de secundaire granulaten bijna even goed als primaire grondstoffen, en stelt Coolrec in staat om het sorteren, verwerken en creëren van hoogwaardige gerecyclede materialen nog verder te verbeteren.

“Met deze nieuwe investering positioneert Coolrec zich als een van de meest duurzame WEEE-recyclers in Europa”, zegt Dieter Avonds, Managing Director van Coolrec. “Wij blijven ons productieproces van secundaire grondstoffen verbeteren en realiseren materiaal dat nagenoeg niet van nieuw te onderscheiden is. Onze capaciteit om secundaire grondstoffen met een zuiverheidsgraad van 98% te produceren, toont de kunststoffenindustrie dat de voorwaarden aanwezig zijn om kunststofproducten nog meer circulair te maken.”

Jan Vlak, directeur Stichting OPEN is enthousiast en zegt: “Vanuit ons producentensysteem zorgen wij voor een continue aanvoer van afgedankte apparaten voor recycling. Door optimalisatie van samenwerking in de keten stimuleren we nieuwe en innovatieve technieken om het terugwinnen van grondstoffen te optimaliseren. Coolrec zet hier een geweldige stap in het circulair maken van de e-waste sector.”

“Voortdurend onderzoek naar nieuwe manieren om de CO 2 -uitstoot te verlagen en secundaire grondstoffen van hogere kwaliteit te creëren, maakt deel uit van ons Renewi DNA”, zegt Otto de Bont, CEO van Renewi. “Deze investering is in lijn met Renewi’s missie om tot 75% van het door ons ingezamelde afval hoogwaardig te recyclen. We zijn blij om te zien dat Coolrec een leidend licht blijft voor de circulaire economie business.”

Foto: VLNR – Jan Vlak, directeur Stichting Open met Wethouder van de gemeente Waalwijk, Ronald Bakker en Directeur Coolrec, Dieter Avonds