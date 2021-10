Nieuwe publicatie – Aandacht voor het alledaagse: 50 jaar milieubeleid in beeld

Op 14 oktober 2021 is het beeldboek ‘Aandacht voor het alledaagse: 50 jaar milieubeleid in beeld’ gepresenteerd tijdens een jubileumcongres over 50 jaar milieubeleid. In het beeldboek tonen we beelden van op het oog alledaagse praktijken, die veelzeggend zijn voor 50 jaar milieubeleid. Bij de beelden bieden we een thematische bestuurskundige beschouwing, zodat lezers bij die verhalen hun eigen beelden kunnen ophalen en inbrengen. Dit boek is nadrukkelijk bedoeld als bladerboek, waarin lezers zelf naar zin en gevoelen hun eigen weg kunnen zoeken. We bieden dus niet de definitieve en complete geschiedenis van 50 jaar milieubeleid, maar de aanzet voor lezers om hun eigen herinneringen op te halen, hun eigen verhalen te herleven en eigen gedachten te vormen over wat 50 jaar milieubeleid was, wat het heeft gedaan en wat dat betekent voor de toekomst.

Het beeldboek is door prof. dr. Martijn van der Steen overhandigd aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Steven van Weyenberg, aan oud-bewindspersonen die verantwoordelijk waren voor milieu: Pieter Winsemius, Ed Nijpels, Hans Alders, Jan Pronk, Jacqueline Cramer en Stientje van Veldhoven, en aan de Jongerenmilieuraad.

Het boek is in hardcopy verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Ook is het hier te downloaden.

Tijdens het congres werd een live talkshow gehouden met onder meer de initiatiefnemers van het boek, oud-milieuminister Jacqueline Cramer en Talitha Muusse: