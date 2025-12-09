Onlangs hebben Vermaat en de Gemeente Rotterdam het Manifest Lokaal & Natuurinclusief Inkopen ondertekend. Daarmee sluiten zij zich officieel aan bij Het Nieuwe Nassen Inkoperscollectief (HNNIC), een groeiende beweging van inkopers die hun gezamenlijke volume inzetten om de vraag naar natuurinclusieve producten te vergroten. De ondertekening vond plaats op het stadhuis aan de Coolsingel.

Met deze stap verbinden gemeente en cateraar zich aan een duidelijke koers: lokaal en natuurinclusief structureel te verankeren in hun inkoop-, catering- en assortimentkeuzes. Ze zijn hiermee de derde en vierde ondertekenaars van het Manifest, in navolging van Euromast en ziekenhuis Franciscus, twee organisaties die al eerder de ambitie deelden om hun inkoopkracht lokaal en natuurinclusief in te zetten.

Waarom deze stap belangrijk is voor Rotterdam

Gemeente Rotterdam heeft een grote inkoopkracht. Met 14 bedrijfsrestaurants en 17.000 medewerkers – van collega’s op straat tot medewerkers in het stadhuis – bepaalt de gemeente elke dag waar duizenden maaltijden vandaan komen. Wanneer die keuze verschuift naar lokaal en natuurinclusief, betekent dat:

kortere ketens in de regio;

eerlijke prijzen en voorspelbaarheid voor natuurinclusieve boeren;

meer biodiversiteit, en;

gezondere, smaakvolle producten op het bord.

Door aan te sluiten bij het Het Nieuwe Nassen Inkoperscollectief (HNNIC), kiest gemeente Rotterdam voor een structurele aanpak die verder gaat dan losse projecten. Naast lokaal en natuurinclusief inkopen zijn ook het verminderen van voedselverspilling en het bevorderen van gezondheid belangrijke pijlers in het gemeentelijke inkoopbeleid.

Het Nieuwe Nassen Inkoperscollectief biedt ondertekenaars van het Manifest ondersteuning op verschillende fronten: van quickscans van het huidige assortiment tot leverancierslijsten, kennisdeling, ondersteuning bij aanbestedingen en gezamenlijke activatie voor medewerkers.

De kracht van samenwerking: gemeente Rotterdam x Vermaat x HNNIC

Vermaat is sinds oktober 2025 de nieuwe cateraar van de gemeente Rotterdam. Met hun landelijke netwerk, Rotterdamse teams en sterke focus op innovatie sluiten ze naadloos aan bij de ambities van Het Nieuwe Nassen. ‘En laten we eerlijk zijn,’ zegt Matthijs Simons, Business Unit Manager bij Vermaat, ‘in onze wereld van eten en drinken valt nog veel te winnen. Als horecapartner werken we graag samen met Rotterdamse kracht, onze teams en onze bevlogen partners aan de voedseltransitie. Let’s cater for the future together!’

De gemeente ziet lokaal en natuurinclusief inkopen als vanzelfsprekend onderdeel van goed opdrachtgeverschap, stelt Jan Verhoeven, afdelingshoofd Facilitaire Dienstverlening bij Gemeente Rotterdam: “Als gemeente Rotterdam geloven we dat écht goed en verantwoord inkopen begint bij dichtbij. Door onze partners actief te stimuleren om waar mogelijk lokaal en natuurinclusief te werken en zelf deze producten af te nemen, nemen we verantwoordelijkheid voor een gezonde voedselketen. Dit is geen eenmalige keuze, maar een onderdeel van ons DNA binnen Facilitaire Dienstverlening: samen bouwen we aan een sterke, duurzame en Rotterdamse keten waar iedereen beter van wordt.”

Stimuleren natuurinclusieve gewassen van boeren in de regio

Ook werkt het collectief aan productinnovaties die natuurinclusieve teelt van boeren opschalen, zoals eerder het RotterBammetje en de Nieuwe Nassen Burger. Ook werkt zij samen met innovatieve voedselverwerkers die gebruikmaken van oergranen en peulvruchten – gewassen die goed zijn voor bodem, biodiversiteit en gezondheid.

Door het bundelen van de inkoopkracht maakt het Inkoperscollectief het mogelijk dat deze producten worden opgenomen in het assortiment van de gevestigde groothandels waarmee inkopende partijen in de horeca, publieke en tertiaire sector samenwerken zoals Bidfood, TotaalVERS, Sligro en zo in hun reguliere bestelproces mee kunnen.

Start in vier gemeentelijke bedrijfsrestaurants

De nieuwe koers wordt vanaf januari 2026 zichtbaar in de eerste vier grote gemeentelijke locaties: Coolsingel, Timmerhuis, Wilhelminaplein en GGD locatie Zalmstraat. Vanaf daar volgt een gefaseerde uitrol naar de overige gemeentelijke restaurants. Komend jaar ontwikkelen HNNIC, Vermaat en de gemeente samen activiteiten zoals leveranciersdagen, proeverijen en keukenteam-sessies om medewerkers mee te nemen in de verandering.

HNNIC is een initiatief van BlueCity, Rotterdam de boer op!, De Tuin van Holland en Future Up (voorheen MVO Nederland), in samenwerking met natuurinclusieve boeren, voedselverwerkers, logistieke partners en cateraars. Meer informatie over het inkoperscollectief vind je hier.

Foto: Matthijs Simons, Business Unit Manager bij Vermaat en Jan Verhoeven, afdelingshoofd Facilitaire Dienstverlening bij Gemeente Rotterdam