Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met wetgeving rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Denk aan Europese regels zoals de CSRD en de CSDDD. Niet alleen grote ondernemingen, ook mkb-bedrijven krijgen hier direct of via hun ketenpartners mee te maken. Maar waar begin je? En welke MVO-wetten zijn écht relevant voor jouw bedrijf? Het MVO Steunpunt (RVO Nederland) heeft daarom de MVO Wetchecker geïntroduceerd.

Met deze wetchecker ontdekt u welke MVO-wetten van belang zijn voor uw bedrijf. Wetten die gepaste zorgvuldigheid (‘due diligence’) vereisen om negatieve gevolgen van bedrijfsactiviteiten voor mensenrechten, milieu en klimaat tegen te gaan. Soms geldt een wet rechtstreeks voor uw bedrijf, soms gaat het om mogelijke vragen en verwachtingen van ketenpartners voor wie zo’n wet geldt. Steeds staat uitgelegd welke elementen van gepaste zorgvuldigheid die wet bevat. En daarbij vindt u verwijzingen naar informatie over de wet en hoe due diligence toe te passen.

Met de MVO Wetchecker krijg je direct overzicht. De tool laat zien:

welke MVO-wetten van toepassing zijn op jouw bedrijf

welke wetten je mogelijk te maken krijgt via je ketenpartners

hoe je je praktisch kunt voorbereiden

Zo vertaal je complexe wetgeving naar concrete stappen voor verantwoord ondernemen.

Ontdek de tool via: https://lnkd.in/eB832mUE