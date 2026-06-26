Met het sluiten van een contract voor de aansturing van twee grote batterijparken van projectontwikkelaar Storm (in totaal 300 MW) in België, beschikt Eneco nu over een totaal van ruim 1,2 GW aan stuurbaar batterijvermogen. Hiermee kan Eneco nog beter sturen op het efficiënt inzetten van duurzame energie en verhandelen van energie op de verschillende markten, waarmee ook de balans op het net beter geborgd kan worden.

De afgelopen jaren heeft Eneco in Nederland, België en Duitsland zelf geïnvesteerd in 225 MW aan batterijen. Daarnaast neemt Eneco deel aan batterijparken van andere investeerders door de aansturing van de batterij te verzorgen, inmiddels is dit bijna 1 GW aan stroom. Een deel van de batterijparken is nog in ontwikkeling en zal binnen anderhalf jaar operationeel zijn. Met in totaal 15 grote batterijprojecten stuurt Eneco dan in totaal ruim 1,2 GW aan batterijvermogen aan.

Samenwerking met ontwikkelaar Storm

De grens van 1GW is gepasseerd met het sluiten van een contract met Storm, een Belgische ontwikkelaar van duurzame energieprojecten. Zij bouwen momenteel een batterijpark in Ruien van 200MW en in Langerlo van 100 MW. De respectievelijke opslagcapaciteit van de batterijen is 800 MWh en 400 MWh en vormt daarmee een belangrijke toename van de beschikbare grootschalige batterijcapaciteit in België.

Beide projecten maken gebruik van Lithium-ion batterijen die geleverd en geïnstalleerd worden door Tesla. De oplevering van de parken staat gepland in de loop van 2027. Vervolgens gaat Eneco voor een periode van 10 jaar de aansturing verzorgen van beide batterijen.

Verdere groei stuurbaar batterijvermogen

Eneco zet zich in voor het creëren van meer flexibiliteit op het stroomnet met de inzet van grote batterijen. Hiermee kan beter gebruik worden gemaakt van de beschikbare duurzame energie van wind en zon binnen de wisselende vraag van de markt. Voor verdere uitbreiding van de portfolio van stuurbaar batterijvermogen wordt momenteel sterk gekeken naar België en Duitsland, gezien hier nog geen transportkosten worden geheven aan ‘stand alone’ batterijparken.

In Nederland is de ontwikkeling en contractering van batterijparken een grotere uitdaging gezien hier de transportkosten wel worden geheven. De ontwikkeling van batterijparken in Nederland is daardoor veelal gericht op co-locaties, waarbij transportkosten kunnen worden verminderd. Helaas is de batterijcapaciteit die hierop kan worden ontwikkeld beperkt ten opzichte van de benodigde opslagcapaciteit in de elektriciteitsmarkt.