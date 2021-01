Nieuw boek: Hoe handel ik eerlijk’ | Naar een rechtvaardige(r) economie!

PLUS we've got so many fresh new tunes from the uploader from: @AnorakPatch @Rafikidub @estherruse #DarceyIola @simplyebere @brentonmattheus #MVO 8pm on BBC SUFFOLK// BBC SOUNDS #bbcintroducing #suffolk pic.twitter.com/ViULAAzKmv

i’m a Christian but shez Catholic..When itz time, do we Christen or Baptize Our Baby 🤔🤨🧐..Cant i do Both or is that SetTrippin? 🧐 #QTNA #MVO

Afgelopen week werd tijdens de deelwerkgroep opleidingsstructuur uitgelegd hoe de financiering voor de medische vervolgopleiding kan worden! DJS denkt namens jou mee over hoe de medische vervolg opleiding van de toekomst eruit moet komen te zien! #mvo #opleiden2025 #DJS pic.twitter.com/FEdUCDpus1

Beschouwing van mij over de arbeidsmarkt van 2020 en vooruitblik naar de arbeidsmarkt van 2021 🔭 En hoe we @OnbeperktWerken hierop inspelen om mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers te ondersteunen.💪 #InclusieveArbeidsmarkt #talent #MVO #SocialImpact #inclusie #HetKanWél twitter.com/100000banen/st…

Dankjewel voor de nieuwe voorraad hout @StamendeKoning! #bouwenaandetoekomst #mvo #sponsor pic.twitter.com/bUdzMy5s3y

Copiatek bedankt Praktijkonderwijs Zutphen want ook zij gaan afgeschreven ICT doneren. #mvo #onderwijs #leergeld Zutphense Uitdaging #duurzaam #circulair #hergebruik #samensterk lnkd.in/evj_WwE

Unilever is promising every worker in its global supply chain a living wage. Wat een mooie stap! Hopelijk veroorzaakt dit een positieve leefbaar loon en leefbaar inkomen race 2 the top! “ #Build Back Better, ⁦@FairtradeNL⁩ @Unilever @GLWC #MVO cnn.com/2021/01/20/bus…

Wil jij meer weten over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (#MVO) in #SriLanka? Meld je dan nu aan voor de webinar op 26 januari van 09.30 tot 11.30 'Responsible Business Conduct (RBC): adding value to your business'! bit.ly/2XOsCAP #Internationaalondernemen @MinBZ pic.twitter.com/tzyEf7KQno

Innovation in the field of corporate social responsibility #MVO #CSR #RBC universiteitleiden.nl/en/news…

Goed bezig! In 2020 nam @Unilever al een leidende positie ohgv #arbeidsomstandigheden in de keten (bit.ly/AVArapport2020) en belooft nu ook leefbaar loon voor alle werknemer in de keten tegen 2030 @FD_Nieuws bit.ly/39VzXns #csr #mvo #leading

Na forse druk van milieuorganisaties, investeerders en regering-Biden, toonden oliemaatschappijen geen interesse meer in boringen in dit gebied (ANWR). @nn_nederland wil in 2021 #MVO beleid aanscherpen en wil hierin olie/gaswinning in poolgebied meenemen.

Orange Planet heeft in samenwerking met Power-ED en de Rabobank een MVO-traject doorlopen. Hierbij zijn er met behulp van inspiratie uit eigen medewerkers nieuwe initiatieven ontstaan om duurzaam te ondernemen en hebben we de MVO-verklaring uitgereikt. #MKB #duurzaam #MVO pic.twitter.com/PutKaABrYD

Wat gebeurde er in 2020 allemaal bij Samen voor Eindhoven? @EstherMVOPeople blikt terug in deze jaarbrief én kijkt vooruit samenvooreindhoven.nl/jaarver… #mvo #maatschappelijkondernemen #Eindhoven #goeddoen #samenvooreindhoven #impact

Wij mogen weer een leuke partner verwelkomen in ons netwerk! Simple marketing is vanaf nu inzetbaar en daar zijn wij heel blij mee! #stichtinganders #Rotterdam #gevenmaaktrijk #samenmakenwehetverschil #welkom #partner #dankbaar #mvo #marketing pic.twitter.com/ckWHypufJO

Vol trots lanceren we vandaag Visma Sustynex om bedrijven te helpen om de uitdaging van snel en accuraat rapporteren over duurzaamheid aan te gaan.🌱🚀hubs.ly/H0F7T080 #vismasustynex #productlaunch #bettertogether #mvo #sustainability #duurzaamheidsrapportage #esdg pic.twitter.com/BKhpcHxZPJ

Kan ik met het MVO-Register aantonen dat ik voldoe aan ISO 14001? In de MVO-Register Community kun je lezen wat je als kleiner bedrijf kunt doen en vind je de tool in onze Resources. Nog geen lid? Vraag een gratis MVO-Register account aan op mvo-register.nl #mvo pic.twitter.com/hnZAFzGpGr

Wij zijn trotse partner van @JINC en strijden mee voor #gelijkekansen voor kinderen uit wijken met sociaaleconomische achterstand. Helpt u mee? -> Meld uw bedrijf aan: hubs.ly/H0F1Nkv0 #MVO #arbeidsmarkt

De bedragen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn op 1 januari 2021 gewijzigd. uwv.nl/werkgevers/ove… #MVO #kansen #talentwerktvoorrivierenland Meer weten? Neem contact op met uw accountmanager pic.twitter.com/bsFSlTdS5u

Nieuwjaarsboodschap Lidewijde Ongering (SG @MinisterieEZK): “Toekomstbestendige #economie vraagt veel meer aandacht voor verduurzaming” duurzaam-ondernemen.nl/lidewi… #duurzaamheid #greenrecovery #mvo pic.twitter.com/yHGvhf25Zh