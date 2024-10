Netbeheerders Enexis en Liander starten samen met laadaanbieders ANWB, Vattenfall en Eneco eMobility de pilot ‘Netbewust thuisladen’. Hierbij worden consumenten gestimuleerd om het laden van de auto via hun eigen voorziening af te stemmen op de beschikbare ruimte op het lokale stroomnet. Daarmee zorgen we ervoor dat het net beter kan worden benut, en we binnen de grenzen van het net blijven. Consumenten zijn voordeliger uit als ze hun laadgedrag aanpassen. In de pilot trekken de organisaties samen op om inzicht te krijgen in wat er nodig is om op een klantvriendelijke manier de auto buiten de spitsuren te laden.

Door de groei van het aantal elektrische auto’s, apparaten en warmtepompen loopt het stroomnet in de woonwijk op bepaalde momenten tegen de grenzen van belastbaarheid aan. De pilot ‘Netbewust thuisladen’ richt zich specifiek op het moment van thuisladen van de auto omdat dit een grote impact heeft op het net. Dit is typisch het geval als mensen thuis komen van hun werk. Er is dan een piek tussen 17.00 en 21.00 uur in het stroomnet; zo gaan bijvoorbeeld de warmtepompen aan, wordt er gekookt EN er wordt op volle snelheid geladen. Door de auto op deze momenten minder snel of op een ander moment te laden – de auto staat vaak toch voor langere periodes op de oprit – is er vaak ruimte om het laden te verplaatsen naar de momenten dat het rustiger is op het stroomnet.

Slim laden

De pilot moet inzichtelijk maken wat nodig is om netbewust thuisladen op grotere schaal mogelijk te maken en slim laden ook interessant te maken vanuit het oogpunt van de consument. Aanbieders van slimme laaddiensten gaan verkennen hoe zij voor klanten met een dynamisch of een vast energiecontract netbewust thuisladen het beste kunnen aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld door een ‘slim laden’ app die automatisch de drukke momenten vermijdt, zonder dat het moment waarop de accu vol moet zijn in gevaar komt. Daarnaast wordt samen met Enexis en Liander onderzocht welke voorwaarden belangrijk zijn voor de consumenten om hun elektrische auto netbewust te laden: zowel qua gebruiksgemak als een beloning voor het ontzien van het stroomnet op drukke uren.

Looptijd en omvang

De pilot start in oktober en loopt tot februari 2025. De laadaanbieders zullen deelnemers werven in de verzorgingsgebieden van Enexis en Liander.