Meer en betere transparantie en duurzaamheid binnen de financiële sector. Met dat doel is de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) samen met acht banken het ESG-dataproject gestart. Gerard Zwartkruis, kwartiermaker voor het project, vertelt over de aanpak en de stand van zaken.

Waarom hebben banken het initiatief genomen voor dit project?

“De financiële sector speelt een rol in de transitie naar een duurzame economie. Banken willen met het ESG-dataproject voldoen aan de groeiende vraag naar transparantie en verantwoording over duurzaamheidsactiviteiten. De sector doet al veel om verduurzaming mogelijk te maken en de impact van activiteiten in kaart te brengen. Door uniforme definities en rekenmethoden vast te leggen in een ESG-dataschema versterken we onze basis om zakelijke klanten efficiënt te kunnen laten rapporteren over duurzaamheid. Daarnaast helpt het bij het verantwoorde beheer van investeringen en leningen die banken zelf hebben uitstaan.‘’

Wat is de toegevoegde waarde van het project?

‘’De eerste stap om toegevoegde waarde te realiseren is het komen tot uniforme definities en rekenmethoden voor ESG-rapportages. Zo kunnen banken op eenzelfde manier de uitstoot van een verstrekte financiering bepalen. Dat leidt tot vergelijkbaarheid en transparantie tussen banken. Dat creëert ook verder toegevoegde waarde in de keten. Zo profiteren zakelijke klanten door minder administratieve lasten en (mede daardoor) een betere klantervaring: benodigde data wordt namelijk uniform uitgevraagd. En dat alles bij elkaar leidt tot inzichten en handvatten om banken én klanten te ondersteunen bij de overgang naar de ‘net zero’ economie.’’

Pakken jullie hiervoor de E, de S en de G allemaal tegelijk aan?

‘’We richten ons op activiteiten in Nederland en de focus ligt in eerste instantie bij data over klimaat, zoals energieverbruik en CO2-impact. Specifiek brengen we de emissies in kaart van verstrekte financieringen aan cliënten uit de sectoren: Agri, Transport en Vastgoed. Indien mogelijk sluiten we aan bij bestaande (sectorspecifieke) samenwerkingsinitiatieven. Om te schetsen hoe intensief dat traject is: alleen al in deze fase zijn tachtig experts betrokken. Uiteindelijk moet het natuurlijk leiden tot betere prestaties op gebied van milieu en vervolgens ook ten aanzien van sociale omstandigheden en goed bestuur.”

Wanneer is het project geslaagd? Waar streven jullie naar?

“Als we straks uitgebreide en betrouwbare ESG-gegevens kunnen rapporteren. Aan de hand daarvan kunnen banken ESG-criteria verder in de kern van hun besluitvormingsprocessen integreren. Zowel klanten als andere stakeholders moeten uiteindelijk tevreden zijn met de transparantie en duurzaamheidsprestaties van de banken. Het is daarbij ook ons streven om andere financiële dienstverleners te laten aansluiten. Het ESG-dataschema moet uiteindelijk open zijn. Zo kunnen we de grootste daadwerkelijke impact op milieu, samenleving en governance realiseren.”