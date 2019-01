Nederlandse ondernemer pitched voor Engels miljoenen publiek met circulair meubilair

Zondag 13 januari is het moment van de waarheid voor Robert Milder. Dan betreedt deze Nederlandse oprichter en CEO van Van de Sant Innovations uit Emmen het hol van de draken, of beter gezegd Dragons Den. Deze succesvolle tv-show op BBC Two is al jarenlang een favoriet programma in Engeland met gemiddeld 3 miljoen kijkers per aflevering. Het programma biedt ondernemers de mogelijkheid hun droom waar te maken door aan een vijfkoppige jury van topondernemers hun plannen te pitchen. De beste ideeën worden beloond met een flinke financiële injectie. Pitchen doet Robert bijna elke dag, maar weet hij de vijf “Dragons”te overtuigen van de noodzaak voor duurzaam meubilair dat plastic afval tegen gaat, of wordt het voor hem ook een Brexit?

Zwerfplastic als grondstof



De wereld veranderd in hoog tempo. Vijf jaar geleden was plastic nog een zeer gewaardeerd verpakkingsmateriaal, maar nu staat het in het middelpunt van de mondiale discussie over de schadelijke gevolgen in de natuur en vooral ook in onze oceanen. De conditie van de oceanen is anno 2019 nog nooit zo slecht geweest. Dieren en planten worden ernstig bedreigd. Om de hoeveelheid zwerfplastics een halt toe te roepen heeft de Europese Unie eind 2018 een wet aangenomen die het gebruik van wegwerpplastic per 2021 verbiedt, en ook mondiale brandowners publiceren openlijk hun strategieën om het gebruik van wegwerpplastic te stoppen en recycling te stimuleren.

Maar het dichtdraaien van de kraan is slechts een onderdeel van de oplossing. Wat te doen met de 150 miljoen ton aan plastic afval wat al in de oceaan drijft? Van de Sant Innovations heeft een circulair verdienmodel ontwikkeld dat het zwerfplastic van zowel land als oceaan gebruikt als grondstof voor hoogwaardige producten, zoals design meubilair.

Circulair produceren

Hout- en textielelementen worden vervangen door zwerfplastics, waardoor het meubilair van Van de Sant Innovations uit 75 tot zelfs 90 procent circulair kunststof bestaat. Dit maakt hun producten uitermate geschikt voor re-manufacturing, waardoor het materiaal telkens opnieuw gebruikt kan worden en er geen materialen verloren gaan. Dat deze manier van circulair produceren aanslaat mag duidelijk zijn. Het Nederlandse bedrijf heeft in korte tijd een indrukwekkend trackrecord opgebouwd met klanten en partners als National Geographic, US Government en de Verenigde Naties.

Impact maken

Van der Sant heeft de ambitie om met nieuwe productietechnieken en blockchain technologie productinnovaties door te voeren, de capaciteit uit te breiden en een nog grotere impact te maken bij het oplossen van het probleem van zwerfplastics. De pitch in het Engelse programma biedt kansen om die ambitie versneld te realiseren. Robert: “Met onze deelname aan Dragons Den hopen we deze volgende stap te zetten. Maar wat er zondag ook gebeurd na mijn pitch, ik zal mijn tocht voortzetten om, net als personen als Boyan Slat, de wereld een stukje schoner achter te laten voor de vele generaties die volgen.”

Bedrijf met een missie



Van de Sant Innovations is een bedrijf met een missie. Het bedrijf hoopt met haar innovatieve productieprocessen de meubelindustrie op zijn kop te zetten en in belangrijke mate bij te dragen aan het stoppen van ontbossing en plastic vervuiling. Zie onderstaand filmpje.