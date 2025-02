Investeerders uit heel Europa, met een gezamenlijk beheerd vermogen van 6,6 triljoen euro, hebben de Europese Commissie opgeroepen om de integriteit en ambitie van het duurzame financieringskader van de EU te behouden. Deze stap komt voort uit bezorgdheid dat het aankomende Omnibuspakket van de EU-Commissie, dat op 26 februari 2025 wordt verwacht, kan leiden tot een algehele herziening van belangrijke duurzaamheidseisen.

Gezamenlijke verklaring investeerders

Een gezamenlijke verklaring, gepubliceerd door drie toonaangevende Europese ledenorganisaties voor investeerders (Eurosif, IIGCC en de PRI) en ondersteund door 211 spelers in de financiële sector, waarschuwt dat het heropenen van de regelgeving het risico met zich meebrengt dat er onzekerheid ontstaat over de richtlijnen. Daardoor kan het doel van de Commissie om kapitaal te heroriënteren ter ondersteuning van de Europese Green Deal in gevaar komen.

15 Nederlandse investeerders met samen 716 miljard euro aan beheerd vermogen behoren tot de ondertekenaars, waaronder Achmea en Triodos Bank.

Veranderende regelgeving door Omnibuspakket

Het Omnibuspakket is bedoeld om het concurrentievermogen van Europa te verbeteren en de regelgeving te stroomlijnen. De belangrijke duurzaamheidswetten die naar verwachting zullen worden herzien zijn:

EU-taxonomie, de richtlijn voor de verslaglegging over duurzaamheid van bedrijven (CSRD)

De richtlijn voor ‘due diligence’ van duurzaamheid van bedrijven (CSDDD).

Investeerders zeggen dat deze regelgevingen fundamentele hoekstenen van de duurzaamheidsbeleidsarchitectuur van de EU zijn, cruciaal voor het bevorderen van duurzaamheid op de lange termijn en economische groei in Europa. Dit komt omdat de huidige regels investeerders in staat stellen om weloverwogen beslissingen te nemen, waarmee ze risico’s kunnen beheren, kansen identificeren en uiteindelijk kapitaal kunnen heroriënteren naar een meer concurrerende, eerlijke en welvarende netto-nul-economie.

Gevaren van een algehele heropening

Hoewel de gezamenlijke verklaring de noodzaak van verbeteringen erkent, benadrukt ze het belang van stabiliteit van het langetermijnbeleid en benadrukt ze de gevaren van een algehele heropening van de drie wetten die kunnen leiden tot een aanzienlijke verwatering van openbaarmakingen over duurzaamheid van bedrijven die essentieel zijn voor investeringsbeslissingen.

De ondertekenaars ondersteunen de algemene doelstelling om de samenhang van het EU-kader voor duurzame financiering te vereenvoudigen en te verbeteren. Maar ze betogen ook dat het effectiever zou zijn om te focussen op het stroomlijnen van de technische normen en om duidelijke implementatierichtlijnen aan te bieden.

In hun verklaring zeggen investeerders dat de toegenomen transparantie, die door deze regelgeving is gecreëerd, nu al een positief effect heeft. Ze benadrukken het bewijs dat Europese bedrijven in 2024 al 440 miljard euro aan op EU-taxonomie afgestemde kapitaaluitgaven hebben gerapporteerd. Dat bedrag zal naar verwachting aanzienlijk toenemen.

Impact op EU-investeringskloof

Nu de EU te maken heeft met een geschatte jaarlijkse investeringskloof van 750-800 miljard euro per jaar, waarschuwen investeerders dat initiatieven zoals de aanstaande Clean Industrial Deal, die erop gericht zijn het concurrentievermogen op lange termijn van de netto-nul-industrie van Europa en haar economische veerkracht te waarborgen, ondermijnd kunnen worden als de normen voor duurzaamheidsrapportage verschuiven.

Voorstel van investeerders

De interventie, die is verzonden naar Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en belangrijke EU-commissarissen, benadrukt dat snelle toegang tot hoogwaardige en vergelijkbare rapportage een vereiste is voor investeerders om beslissingen te maken en te begeleiden.

Investeerders adviseren een gerichte aanpak om het raamwerk te verfijnen, waaronder:

Technische normen stroomlijnen op basis van feedback uit de industrie.

Duidelijke implementatierichtlijnen bieden, inclusief sectorspecifiek advies waar relevant.

Interoperabiliteit tussen Europese en internationale rapportagenormen waarborgen.

Digitale oplossingen benutten om rapportagelasten te verminderen en gegevensharmonisatie te verbetere

Stephanie Pfeifer, Chief Executive Officer bij Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC): “Door de basisprincipes van deze regelgeving te behouden en tegelijkertijd de implementatie-uitdagingen aan te pakken, kan de EU haar wereldwijde leiderschap in duurzame financiering versterken. Snelle toegang tot hoogwaardige en vergelijkbare rapportages uit de reële economie is een vereiste om beslissingen van investeerders te ondersteunen en te begeleiden. Zo kan deze evenwichtige aanpak de heroriëntatie van kapitaal naar een concurrerender, eerlijker en welvarender netto-nul-economie ondersteunen. Daarmee kan de geschatte jaarlijkse investeringskloof van 750-800 miljard euro worden overbrugd.

Aleksandra Palinska, directeur van het European Sustainable Investment Forum (Eurosif): “Om de doelstellingen van de EU op het gebied van industriële decarbonisatie en concurrentievermogen te bereiken, identificeert het Draghi-rapport een jaarlijks investeringstekort van 800 miljard euro. Er is particulier kapitaal nodig om dit tekort te dichten. Om daaraan bij te dragen hebben investeerders kwalitatieve, betrouwbare en vergelijkbare bedrijfsinformatie nodig, inclusief informatie over duurzaamheidsrisico’s en impact. Verwacht wordt dat de EU-regels voor rapportage over duurzaamheid van bedrijven het bestaande datatekort zullen opvullen. Vergaande wijzigingen in deze regels, voordat ze volledig zijn geïmplementeerd, zullen leiden tot onzekerheid over regelgeving en de bijdrage die investeerders leveren aan duurzame groei belemmeren. In plaats daarvan zou de focus moeten liggen op het ondersteunen van bedrijven om de regels effectief te implementeren en indien nodig gerichte aanpassingen van regels op technisch niveau.”

Nathan Fabian, Chief Sustainable Systems Officer bij Principles for Responsible Investment (PRI): “Europa zal financiële en bedrijfssectoren nodig hebben om samen te werken willen ze economische concurrentiekracht, klimaat- en natuurdoelen behalen. Groothandelswijzigingen in belangrijke duurzame financiële instrumenten en kaders tijdens de implementatie ervan creëren onzekerheid in de markt. Daarmee lopen ze het risico het vermogen van economische actoren om duidelijk te communiceren te ondermijnen, waardoor de economische transitie wordt teruggedrongen. Het ongedaan maken van de geboekte vooruitgang is ook niet in het belang van investeerders. Investeerders zouden profiteren van een grotere consistentie van het kader, maar duurzaamheidsinformatie is essentieel voor het vertrouwen van investeerders en hun toewijzingsbeslissingen. De doelstellingen en integriteit van het duurzame financiële kader moeten worden gehandhaafd.”

Alexander Burr, ESG Policy Lead bij Legal and General Investment Management: “Als wereldwijde investeerder hebben we toegang nodig tot hoogwaardige, consistente en vergelijkbare openbaarmakingen in alle markten. We steunen de inspanningen van de Europese Commissie van de afgelopen jaren om een ​​robuust en ambitieus kader voor duurzame financiering te ontwikkelen dat daaraan voldoet. Een efficiënte manier om samenhang en interoperabiliteit in het kader te brengen, zou via de technische normen zijn. Door duidelijkheid te bieden via de technische normen zou het leiderschap van de Commissie behouden blijven, voortbouwend op het werk dat tot nu toe al is verricht en resulteren in een praktisch resultaat voor bedrijven en investeerders”

Philippe Zaouati, CEO van Mirova: “We bevinden ons op een beslissend keerpunt op het gebied van duurzame financiering. Hoewel klimaatzorgen vaak op de achtergrond raken in het licht van geopolitieke en economische crisis, is het van cruciaal belang dat we toegewijd blijven aan onze duurzaamheidsdoelen. Duurzame financiering moet zichzelf opnieuw uitvinden en zich aanpassen aan dit nieuwe landschap, terwijl we de fundamentele principes behouden die onze acties sturen. Mirova blijft vastbesloten om deze initiatieven te ondersteunen en om samen te werken met alle belanghebbenden, om zo een ​​duurzame en verantwoorde transitie te garanderen.”

Héléna Charier, hoofd SRI-oplossingen bij La Banque Postale Asset Management, “Regels voor openbaarmaking van bedrijfsduurzaamheid zijn essentieel om investeerders in staat te stellen kapitaal efficiënt toe te wijzen aan de meest duurzame bedrijven en projecten, de energietransitie van de EU te financieren en duurzaamheidsrisico’s in hun portefeuilles te identificeren en beheren als onderdeel van hun fiduciaire plicht. Hoewel technische optimalisaties en verdere assistentie aan de markt bij de implementatie van het kader welkom zouden zijn, is het handhaven van een robuust en voorspelbaar kader voor openbaarmaking van bedrijfs- en financiële gegevens cruciaal voor het bevorderen van een duurzaam Europees financieel systeem dat het Europese concurrentievermogen ondersteunt.”

Ophélie Mortier, Chief Sustainable Investment Officer bij Degroof Petercam Asset Management (DPAM): “We waarderen het omnibusvoorstel van de Europese Commissie, dat gericht is op het vereenvoudigen van regelgeving, het verbeteren van het concurrentievermogen en het verminderen van administratieve lasten. Na jaren van aanzienlijke regelgevende volatiliteit met betrekking tot ESG-factoren dringen we echter aan op de noodzaak van stabiliteit. Deze stabiliteit is cruciaal voor langetermijninvesteringen en voor het opnemen van ESG-overwegingen in gezonde investeringsbeslissingen, waarbij relevante ESG-factoren worden geïntegreerd in de financiering van de reële economie.”