Nederlandse bedrijven transparanter over belastingbeleid met DSM als koploper

Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zijn afgelopen jaar transparanter geworden over hun belastingbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) dat is uitgevoerd onder 76 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.

Gemiddeld behaalden de bedrijven 36 procent van de maximaal haalbare score op de benchmark. Dit is een verbetering ten opzichte van vorig jaar toen slechts 32 procent van de maximaal haalbare score behaald werd. Ook het aantal bedrijven dat haar belastingbeleid openbaar maakt is verder gestegen. Dit was in 2016 nog 76 procent en steeg dit jaar verder naar 79 procent.

Toch scoren niet alle onderdelen even hoog. De transparantie over hoe de controle op het transparant belastingbeleid wordt uitgevoerd door bedrijven blijft achter. Ook de transparantie over het geven van zekerheid over of het bedrijf zijn belastingbeleid nakomt kan nog worden verbeterd. Met slechts 14% van de bedrijven die de maximale score op dit onderdeel behalen, is dit een teleurstellend resultaat.

De VBDO is van mening dat het belangrijk is dat bedrijven meer doen dan alleen maar de letter van de wet nastreven, ook de geest van de wet dient meegenomen te worden. VBDO ziet belastingbeleid als onderdeel van het MVO-beleid van een bedrijf. De vereniging ziet belastingen niet als inkomstenbron op zichzelf, maar als een duurzame investering in de ontwikkeling van het land waar een bedrijf actief is.

Belastingafdracht per land moet inzichtelijker De VBDO is nog niet tevreden over het aantal ondernemingen dat volgens ‘country-by-country reporting’ verslag legt. Met deze manier van verslaglegging maken ondernemingen per land inzichtelijk hoeveel vennootschapsbelasting zij afdragen. 32 procent van de onderzochte bedrijven doet nu verslag volgens deze richtlijnen. Vorig jaar was dit nog 25 procent. De verwachting was dat dit sterker gestegen zou zijn ten opzichte van vorig jaar, mede door maatschappelijke druk en aankomende wetgeving.

DSM winnaar ‘Tax Transparency Award 2017’

DSM wint dit jaar wederom de ‘Tax Transparency Award’. Dat heeft de jury van de award vandaag bekend gemaakt. Het bedrijf was opnieuw het best scorende bedrijf, met de hoge scores op alle ‘Tax Transparency Principles’. De jury beloonde AMG, TKH en Vopak met een speciale vermelding als grootste stijgers in de ranglijst.