Nederlandse bedrijven lopen voorop in de transitie naar duurzamere mobiliteit. Driekwart (78%) van de bedrijven heeft in 2025 minstens één vorm van elektrische of hybride technologie (HEV, PHEV of BEV) opgenomen in de personenwagens van hun wagenpark. Dit is hoger dan het Europees gemiddelde (56%). Wanneer we kijken naar plannen voor invoering, stijgt dit cijfer in Nederland naar 87 procent, tegenover 75 procent voor het Europese gemiddelde. Dit blijkt uit de Arval Mobility Observatory Mobility & Fleet Barometer 2025. Deze jaarlijkse survey, uitgevoerd onder 8061 bedrijven wereldwijd, waaronder 300 in Nederland, biedt waardevolle inzichten in de trends binnen de internationale mobiliteitssector, waaronder Nederland.

Verlagen van brandstofkosten en milieu-impact

De belangrijkste redenen voor het invoeren van alternatieve energietechnologieën in wagenparken van personenauto’s zijn het verlagen van de brandstofkosten (41%) en het verminderen van de milieu-impact (38%). Ook het verbeteren van het bedrijfsimago (28%) en het aanpakken van de Total Cost of Ownership (TCO) (26%) worden aangedragen als redenen. De belangrijkste belemmering voor bedrijven in Nederland voor een bredere toepassing van elektrische wagenparken is de ontoereikende oplaadinfrastructuur, zegt de helft van de Nederlandse bedrijven (51%). Toch is dit lager dan het Europese gemiddelde (64%).

Mobiliteitsbudgetten en deelmobiliteit winnen terrein

Naast elektrificatie, kiezen bedrijven steeds vaker voor flexibele mobiliteitsoplossingen. Zo biedt 40 procent van de bedrijven een mobiliteitsbudget aan, of overweegt dit te implementeren. Hiermee zorgen ze voor meer keuzevrijheid voor de werknemers om te kiezen tussen verschillende vervoersopties, zoals OV, fiets, of deelvervoer. Ook deelmobiliteit is in opkomst: 28 procent van de Nederlandse bedrijven maakt gebruik van autodelen of onderzoekt deze mogelijkheid. Deze keuzes worden steeds vaker gemotiveerd door MVO-beleid en HR-gerelateerde behoeften. Zo ziet 42 procent van de bedrijven een mobiliteitsbeleid als een manier om talent aan te trekken en werknemers te behouden.

Arjos Bot, Head of Arval Mobility Observatory in Nederland: “De zakelijke mobiliteitsmarkt is volop in beweging. We zien dat bedrijven niet alleen overstappen op elektrische voertuigen, maar ook breder kijken naar duurzame en efficiënte mobiliteitsoplossingen. Het mobiliteitsbudget en deelvervoer maken werkgevers aantrekkelijker en helpen tegelijkertijd bij het verminderen van files en CO2-uitstoot. Hoewel de laadinfrastructuur nog niet overal optimaal is, zien we dat bedrijven hierop anticiperen door te investeren in laadoplossingen en samen te werken met aanbieders. Dit onderstreept hun inzet voor duurzame mobiliteit en versnelt de transitie naar een elektrisch wagenpark.”