Steeds meer Nederlandse organisaties stellen doelen om hun impact op het klimaat te verkleinen. Dat ook relatief kleine keuzes op de werkvloer grote impact kunnen hebben blijkt uit data van NORNORM: Doordat 262 Nederlandse bedrijven zijn overgestapt op circulaire, flexibele kantoorinrichting besparen zij samen 1,2 miljoen kilo aan meubelafval.

49 miljoen kilo bedrijfsmeubilair jaarlijks weggegooid

Bedrijven als Holland & Barrett, Polaroid en Miro werken hard aan hun duurzaamheidsdoelstellingen. Ook kijken ze daarbij kritisch naar de eigen werkruimte. “En daar is bij veel bedrijven nog enorme winst te behalen”, stelt Patrick Nijssen, Head of Benelux bij NORNORM. “Uit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt dat er in Nederland jaarlijks 247 miljoen kilo aan meubels wordt weggegooid. Naar schatting komt 49 miljoen kilo daarvan uit het bedrijfsleven. Als we echt duurzaam willen zijn, moeten we af van het idee alles te willen bezitten.”

Circulaire inrichting bespaart miljoenen kilo’s afval

NORNORM is in het leven geroepen om die verspilling tegen te gaan en organisaties te helpen in hun transitie naar duurzame bedrijfsvoering door flexibele circulaire kantoorinrichting in abonnementsvorm aan te bieden. En met succes. In Nederland hebben 262 organisaties zich aangesloten bij de scale-up. De impact is tastbaar: de bedrijven besparen gezamenlijk 1.2 miljoen kilo aan meubelafval. Dat staat gelijk aan het gewicht van zo’n 2.000 volwassen olifanten, of een onafgebroken rij meubels van 45km lang.

“We zorgen dat elk meubelstuk een tweede, derde of zelfs vierde leven krijgt”

Niet alleen het circulaire karakter van de meubels zorgt voor minder afval. Ook de flexibiliteit van het model speelt een grote rol. Bedrijven groeien, krimpen of verhuizen – en juist dan raken meubels vaak overbodig. Door kantoorinrichting als dienst af te nemen, kunnen organisaties eenvoudig op- of afschalen zonder verantwoordelijk te zijn voor afgedankte meubels. “Die verantwoordelijkheid nemen wij op ons.” zegt Nijssen. “We zorgen dat elk meubelstuk een tweede, derde of zelfs vierde leven krijgt.”